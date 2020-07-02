Реформа патента, инициативы Президента, налоговая выгода в июньском обзоре

Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за июнь 2020.
Содержание:
01:30 – Расширение границ патента – Законопроект № 973160-7.
3:25 – Освобождение от ндфл при страховании совета директоров – Законопроект № 969592-7.
04:08 – Новая льгота для военных пенсионеров – Законопроект № 970006-7.
06:05 – Гуманитарный сбор – Законопроект № 979423-7.
08:35 – Новые возможности применения имущественного налогового вычета по НДФЛ – Законопроект № 977555-7.
11:10 – Налоговые инициативы Президента РФ
16:27 – Уплата налога во 2 квартале (сервис ФНС России)
17:20 – споры по налоговой выгоде (Определение от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064)