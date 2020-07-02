Реформа патента, инициативы Президента, налоговая выгода в июньском обзоре

проза жизни Вы видели в личном кабинете Сбера по всем расходам ведётся статучет. Осталось слить две-три базы... Всем физлицам присваивается ИНН. И это не противоречит Конституции

VikaV2193 Вот, это Вы точно придумали сами без моей помощи. Как оно родилось у Вас в голове вообще не понят... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Может быть и так. Так куда ж смотреть нам нищим и завистливым что б увидеть, так и не сказали.... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Да с вами и вашим окружение уже всё понятно так-то. Воинствующие завистливые нищеброды... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Фейспалм. Как можно извратить так высказывания? Аж смешно.И я никого не ненавижу. Это у вас злоба... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

sandro_60 Для Чечни конечно Путин пусть будет пожизненным президентом, т.к. при нем потоки денежных дотаций... Кадыров: Путина — в пожизненные президенты!

Алейда А 10-15 летних детей тоже надо с кем-то оставлять? Ах, да, с ними же надо уроки делать, даже если... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Tikda На мой взгляд, из-за таких, кто против и при этом не ходит на голосования, мы имеем то, что имеем... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

VadimBA В-принципе, я прогнозировал эту картину... Если поначалу у меня были какие-то сомнения по поводу ... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

VadimBA А потом эти же люди будут сокрушаться от повышения тарифов на коммунальные услуги, на проезд в тр... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

Tikda В Пермском крае в самоизоляции мысленной только и.о. губернатора сидит.... В регионе самоизоляцию продлили до 14 июля

twain2 господи , что вы несете вот эти толпы вывели как раз развалос СССР и промыванием мозгов 30 ... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

keshka Моя подруга, вроде как бухгалтер, но между нами - очень слабенький бух - которая вроде как должна... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах