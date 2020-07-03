Клерк.Ру
Юзвак Максим

Налоговые последствия реорганизации в форме выделения

1

Рассматривается возможность учета убытков и применения нулевой ставки по налогу на прибыль при продаже доли в случае реорганизации в форме выделения (Письма Минфина от 26 мая 2020 г. № 03-03-07/43967, от 3 июня 2020 г. № 03-03-06/1/47549).

 