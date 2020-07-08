Подписание счетов-фактур и первички ЭЦП

Вау, у нас есть профсоюзы )
Предлагать - не значит жениться.
Да ладно! Он и до 19 июня рассчитывался с учетом РК. Тоже мне, новость....
У меня был отказ в регистрации организации по причинам:Отсутствует вывеска с режимом работы и наз...
...завидуюююю...работа мечты :)
Эээ, куда это уходят бухгалтеры на упрОщенке? Её отменили что ли? И куда уходят те, кто, как вы ...
Я прекрасно знаю, кто такой единоличный исполнительный орган. В отличии от вас. Это как раз тот с...
Очередная ЛОЖЬ сбербанка! Для миллионов своих пользователей веб версии у Сбербанка НЕДОСТУПН...
ФСБУ 25 он кстати вполне простой. Тут же менялся МСФО 17 на 16, естественно у нас это отразилось....
вы бы ещё прочитали,что такое исполнительный орган и бвло бы совсем хорошо...
Может не ГЛАВ, а просто бух? Пару недель назад слышал на эхе интервью с Алексеем Захаровым (основ...
А если производство одежды на аутсорсе. Налогововые каникулы действуют?...
Это СПб. Видел эту вакансию. Обнальщики сотрудников через ХХ теперь нанимают....
Если узнаете, мне тоже скажите. Я тоже туда хочу😭😭😭. Прямо бухгалтерский ...
Директор хочет как-то нормировать работать бухгалтера. А как - не знает...Хохмы ради, можно попро...
Откуда у зарегистрированной сегодня/вчера компании возьмутся документы, требующие раскладывания ...
Если не секрет, и в каком же это городе?
некоторым директорам хоть обпишись, все равно будут считать главбухов бездельниками и спихивать н...
регистрация подразумевает место, где находится офис или храняться документы компании.сейчас банки...
Людей, которые имеют дело со стукачами из НППППППППП, я за людей не считаю, на них не распростран...
Попробуйте наказать их демпингом... Причем, ответьте ассиметрично - попробуйте выявить у них перс...
Ну, уболтают вас вступить в НП ППП и внести взнос... А дальше что?Так я про это и написал. ;-)...
А на закон наплевать, что ли? 129-ФЗ не требует, чтобы квартира была в собственности. И речь не о...
Ну вы неправы) Есть такая организация НП ППП, в которой можно общаться с знающими все это людьми,...
вот уж действительно в точку подметили!и нафига статью называть про бухгалтера, если речь в ней с...
Правильно сделали что отказали. И что что он там прописан? Он не хозяин этой квартиры - сегодня п...
Нет пока, вроде, официальных разъяснений по этому вопросу. Про районный коэффициент в Постановле...
И потом, профессия у этих ассенизаторов все-таки не бухгалтер....
Если это чел - автор тут рекламирует услуги, то дела у него совсем странные. А вообще читать - эт...
как только ОКВЭД для киллерства зарегит. (на наркоту уже есть)...
Хотите совет? Наплюйте... Ибо разоритесь на юристах, если обратитесь в суд. А в суде будет каните...
А можно ведь еще наркотой торговать или людей убивать за деньги.Видимо об этих не менее достойных...