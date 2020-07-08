Клерк.Ру
Юзвак Максим

Подписание счетов-фактур и первички ЭЦП

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Рассматривается возможность подписания первичных документов и счетов фактур организации физическим лицом (Письмо от 16 апреля 2020 г. № ЕА-4-15/6404@).

 