Обзор налоговых новостей за июнь 2020

Дайджест законопроектов, решений ФНС и знаковых судебных дел.

1. Налоговые законопроекты в июне

Центральным в июне стал подготовленный Правительством Законопроект № 973160-7, который направлен на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения. Так, расширяется перечень видов деятельности, которые подпадают под псн, также смягчены условия для применения патента к отдельным видам деятельности – с 50 до 150 квадратных метров увеличен размер торгового зала при обложении деятельности магазинов и кафе. Дополнительно предложен перечень сумм (страховые взносы, выплаты по временной нетрудоспособности, платежи по добровольному личному страхованию), на которые можно уменьшить налог.

Другим правительственным законопроектом предложено освободить от НДФЛ доходы в виде сумм, направленных на страхование ответственности членов совета директоров компаний (Законопроект № 969592-7). Предполагается, что льгота будет стимулировать страхование ответственности.

Наконец, Правительство приступило к реализации позиции Конституционного Суда в отношении военных пенсионеров, имеющих статус адвоката. Законопроектом № 970006-7 предложено исключить указанную категорию из числа застрахованных лиц. Это, в свою очередь, освободит адвокатов-военных пенсионеров от обязанности по уплате страховых взносов. При этом им предоставлено право на внесение добровольных взносов по пенсионному страхованию.

Громко отметились законодательными инициативами и депутаты Государственной Думы от ЛДПР. Один из членов фракции предложил обложить распространителей рекламы новым обязательным платежом – гуманитарным сбором (Законопроект № 979423-7). автор предлагает сделать данный сбор целевым и направлять собранные средства лицам, нуждающимся в лечении.

Другая инициатива ЛДПР вызвала недоумение у специалистов. Речь идет о Законопроекте № 977555-7, которым предложено в случае потери лицом работы в период с марта по декабрь 2020 принимать налоговую базу по доходам за выполнение трудовых обязанностей равной налоговой базе 2019 года. По мнению авторов, это будет способствовать получению имущественных налоговых вычетов. Однако каким образом это повлияет на получение налогоплательщиком вычетов, остается загадкой.

Обзор налоговых новостей за июнь 2020

2. Обращение Президента РФ

Ближайшую повестку законодательной деятельности будут определять инициативы, озвученные в очередном обращении Президента РФ (23.06.2020).

Наибольшее внимание привлекло предложение по повышенному обложению НДФЛ сверхдоходов. Предлагается применять ставку 15 % к суммам, превышающим 5 млн. рублей. Одновременно с этим ограничивается обложение доходов контролируемых иностранных компаний – сумма налога не превысит 5 миллионов рублей. Предложения по НДФЛ и КИК рассматриваются как компромисс между властью и состоятельными кругами.

В обращении были озвучены планы по предоставлению права на применение налога на профессиональный доход лицам, достигшим 16 лет.

Наконец, планируется провести очередной налоговый маневр, на это раз в IT-сфере. Заключаться он будет в пониженных ставках и тарифах по налогу на прибыль (3%) и страховым взносам (7,6%). Впрочем, впоследствии было сказано, что возникающие в результате маневра потери бюджета будут компенсироваться путем отмены льгот по НДС в отношении IT продукции.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2020

3. Деятельность ФНС России

На сайте ФНС России появился очередной сервис. Сервис позволяет определить, освобождается ли лицо от уплаты налогов, страховых взносов за отчетные периоды, относящиеся ко 2 кварталу 2020 года.

Дайджест налоговых новостей за май 2020

4. Исследование налоговой выгоды

Вновь обоснованность налоговой выгоды стала предметом рассмотрения Верховного Суда. В деле Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова (Определение от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064) был поднят вопрос об обстоятельствах, которые необходимо исследовать при оценке налоговый выгоды. Общий посыл Суда заключается в том, что необходимо оценивать действия Налогоплательщика и его контрагентов на всем пути движения товара (важно исследовать операции не только по приобретению товара, но и по его дальнейшей реализации). Лишь в этом случае можно установить намерения лиц по получению необоснованной налоговый выгоды. Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что суды должны давать самостоятельную оценку обстоятельствам, а не переписывать позиции сторон.

Дело Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова может быть полезно налогоплательщикам при оценке перспектив судебного разбирательства по претензиям налоговых органов.

Налоговые споры за 1 квартал 2020