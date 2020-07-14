Налогоплательщик-банкрот: что делать с НДС?

ждем новых рекордов) не за горами и по 100 лярдов и по 1000) вот тут то и найдется этот черный н...
Где найти форму заявления на новый вид субсидии?
Вы в какой сфере специалист? У меня уже вопрос ПРИКАЗ ФАС РОССИИ № 247 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП...
будут формироваться плановые проверки на 2021 год.Так красивше😉...
Добрый день! Для большинства категорий размер пособия составит 6 752 рубля. Если р...
Опять же, почему тогда вы так упорно доказываете всем свой непререкаемый авторитет в вопросах НЕ ...
На правах рекламы забыли добавить... Безопасность для чайников-не открывать письма с не знакомым ...
@Manul666@Manul666 бухгалтер - это вообще так себе профессия. Поэтому конечно необходимо расширят...
И что? На каждом углу ларьки с орехами и продуктами- они составят полноценную конкуренцию сетям? ...
Ага, и именно поэтому, в великой и встающей с колен, спустя 75 (СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!!!) лет, люди живу...
Смотрел, смотрел. Однако и у нас были Невзоров и его 600 секунд, помните такую ********? С дичайш...
Согласна полностью! Но, к сожалению, на такие ответы они обычно отмалчиваются =(( ...
Добрый день. Удвоенные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет предназначены только для 1-го...
и тем не менее квартира была, сейчас же иди или снимай или сам покупай в ипотеку на веки вечные ...
Новому необходимо учиться в своей профессии. А следуя вашим рассуждениям, бухгалтеру после изучен...
И есть Финляндия прям под боком. С таким же климатом. Только там почему-то есть нормальные дороги...
За тем, чтоб скачав файл с названием счет на оплату не зашифровать все файлы сети... После чего в...
а мои сразу меня с роддома принесли в квартиру, 1982г родители были женаты всего год, правда папа...
В статье отсутствует информация о принадлежности ТС.Если ТС принадлежим юр лицу, а он ген дир это...
Люди, не желающие учиться новому, так и проведут всю трудовую жизнь на самых нижних ступенях карь...
А вы не ведете ли деятельность в особо пострадавших отраслях? Если ваш ОКВЭД в перечне, то налог ...
Ну да, сейчас есть яхты, бентли и многодетные семьи в коммуналках. И что? А раньше были те же мно...
Работаю в ТСЖ, одно время налоговая регулярно присылала "просьбы" о предоставлении информации, ка...
И когда это стало значимой социальной проблемой? Уж не с 90-х ли годов прошлого века?...
У вас какие то чрезвычайно завышенные требования.
Ну вы бы хоть так то не знанием истории не позорились бы. Самые тяжелые, кровопролитные и разруши...
Ну вот обещал гарант дцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, разве обманул?...
А я не утверждала, что абсолютно все не работали и абсолютно всем давали жилье. Если в совхозе ил...
Ну а сейчас покупаются замки, футбольные клубы и яхты длиннее боевого крейсера. И что там сейчас ...
Хороший программист не нуждается в том, чтобы оформляться грузчиком. Потому что он востребован ка...
Лучше б они бедным налоги снизили.
Во-первых, не обязана и не проводит. Налоговая не работает по жалобам и тем более анонимным. Во-в...
Непонимающие могут просвещаться. Например почитать букварь по социологии, узнать почему появились...
На счет изменения в работе техподдержки согласна. Не слишком приятно, что отменили звонки. С друг...
ну я же не отрицаю этого факта - я ж пишу зависит от страны, отрасли и участия в профсоюзе. Но в ...