Изменится ли определение прожиточного минимума для пенсионеров?

kotobormot ждем новых рекордов) не за горами и по 100 лярдов и по 1000) вот тут то и найдется этот черный н... Эксперты заговорили о деноминации рубля

titova-tlt На правах рекламы забыли добавить... Безопасность для чайников-не открывать письма с не знакомым ... Зачем уставшим от отчетности бухгалтерам учиться информационной безопасности

РюмкаБезысходности Ага, и именно поэтому, в великой и встающей с колен, спустя 75 (СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!!!) лет, люди живу... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

РюмкаБезысходности Смотрел, смотрел. Однако и у нас были Невзоров и его 600 секунд, помните такую ********? С дичайш... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

bestiya7460 и тем не менее квартира была, сейчас же иди или снимай или сам покупай в ипотеку на веки вечные ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

РюмкаБезысходности И есть Финляндия прям под боком. С таким же климатом. Только там почему-то есть нормальные дороги... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

id33884784 За тем, чтоб скачав файл с названием счет на оплату не зашифровать все файлы сети... После чего в... Зачем уставшим от отчетности бухгалтерам учиться информационной безопасности

bestiya7460 а мои сразу меня с роддома принесли в квартиру, 1982г родители были женаты всего год, правда папа... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

id33884784 В статье отсутствует информация о принадлежности ТС.Если ТС принадлежим юр лицу, а он ген дир это... Требуют путевой лист у директора, хотя автомобиль личный. Это законно?

Над.К А вы не ведете ли деятельность в особо пострадавших отраслях? Если ваш ОКВЭД в перечне, то налог ... Расчет платежей для налога УСН 6%

РюмкаБезысходности Ну да, сейчас есть яхты, бентли и многодетные семьи в коммуналках. И что? А раньше были те же мно... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik И когда это стало значимой социальной проблемой? Уж не с 90-х ли годов прошлого века?... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik У вас какие то чрезвычайно завышенные требования. Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik Ну вы бы хоть так то не знанием истории не позорились бы. Самые тяжелые, кровопролитные и разруши... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik Ну вот обещал гарант дцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, разве обманул?... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К А я не утверждала, что абсолютно все не работали и абсолютно всем давали жилье. Если в совхозе ил... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik Ну а сейчас покупаются замки, футбольные клубы и яхты длиннее боевого крейсера. И что там сейчас ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Lomik Непонимающие могут просвещаться. Например почитать букварь по социологии, узнать почему появились... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос