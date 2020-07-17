Клерк.Ру
Юзвак Максим

Про льготы для IT-компаний и упрощенное резидентство по НДФЛ

3

Какими будут поправки в законах для высокотехнологичной сферы? В каком порядке будут признавать резидентом РФ? Разбираем Законопроект № 990337-7.