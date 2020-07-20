Клерк.Ру
Юзвак Максим

Кому положен вычет по НДФЛ в отношении расходов на негосударственную пенсию

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В новом обзоре разбираем порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение (Письмо от 4 июня 2020 г. № 03-04-06/47980).

 

 

 