Клерк.Ру
Юзвак Максим

Будет ли досрочная пенсия у спасателей?

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Новая инициатива законодателей предлагает предоставить право на досрочную пенсию сотрудникам государственной противопожарной службы и спасателям аварийно-спасательных служб (Законопроект № 983401-7).

 