Будет ли досрочная пенсия у спасателей?

krio267 Зачем класть ветку в кузов, а не оставить ее на обочине дороги? Может поэтому сотрудника гаи прив... Требуют путевой лист у директора, хотя автомобиль личный. Это законно?

Старый ворчун Некто Ульянов про этот развал писал, когда не только телевизоров, но и радиовещания-то не было. ... В США ставка по ипотеке снизилась ниже 3%

СБВ Первая история, вторая. А у меня третья есть. Единственное , что я принял от аутсорса в порядке -... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Александра Байкова Сколько раз были склоки из за этих двух недель отработки. Я конечно понимаю, если сотрудник нашёл... Четыре вопроса про увольнения работников по собственному желанию

Над.К Да нет, речь не о том, о чем вы пишете. От слова совсем. А как раз о том, о чем написала я - о мо... Получивших субсидии будут привлекать к уголовке? Беда пришла, откуда не ждали

Старый ворчун Я пользуюсь.Для автоплатежей по выставленным счетам установлены лимиты.В любом случае за сутки до... 30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

morozova.65 А в чем смысл этой сверки? В течение года может быть и движение этого имущества. Может сложитьс... Не забудьте провести сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт

FA Вообще то речь не об этом. Реальная жизнь, она опять не впишется в наш УК. Напр.: апрель - бизнес... Получивших субсидии будут привлекать к уголовке? Беда пришла, откуда не ждали

sunflower_tk Тоже не пользуюсь автоплатежами, но насколько я помню они не совсем сами оплачиваются. Банк запра... 30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

FA Одно не пойму: что значит "откуда не ждали?" Как раз оттуда и ждали. Это же было понятно уже на с... Получивших субсидии будут привлекать к уголовке? Беда пришла, откуда не ждали

bazhalex Что делать, если ошибочно пробили сумму большую чем нужно?... Исправляем ошибки при работе с онлайн-кассой

blaster42 Ага, ОПСОСы тоже все мечтают автоплатеж мне подключить. Чтобы потом за подключенные мне втихушку ... 30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

Над.К Налоговиков никто не обзывал. Это про тех, кто утверждает о незаконности работы ФНС. На это и был... Само существование ФНС абсолютно законно. Не сомневайтесь

nokaud Ладно вам обзываться. Они просто налоги собирают, работа у них такая.... Само существование ФНС абсолютно законно. Не сомневайтесь

Max_MK Маркируйте, только на себя берите расходы и не делайте всё через ж..у. Но нет.... Сплошная маркировка всех товаров начнется с 2024 года