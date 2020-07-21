Как будет работать Национальная система прослеживаемости товаров

Ключевое слово "выбивайте"
В стране проблем нет? Почему пенсионеров не вывести из их нищенского состояния? Они свой ресурс в...
Для справедливости, яжматери случаются при разном количестве детей, и с одним тоже. Пример про ва...
У вас только многодетные яжматери? По моей практике состояние "мне все должны" не зависит от фина...
Так и мне никто ни разу не ответил - куда надо распределить деньги из бюджета, которые идут на ль...
В РФ есть варианты поддержки детей, которые показывают результаты в обучении или творчестве. Но э...
о своей неадекватности побеспокойтесь.)
А часть тех, у кого мало детей не стали рожать, чтобы не портить фигуру или "пожить для себя, а о...
Нет, это, видимо, для удобства самих законодателей.
Приятно почитать хорошего, доброго человека..... Я вот постеснялась писать о личных комплексах, м...
Почему вы считаете, что я этого не заработала? Вы знаете размер моей зарплаты? Сколько налогов я ...
Да, я делала работу другого сотрудника, которая не оплачивалась. Яжмать отсутствует, а отчетный п...
То есть вы вполне осознанно подтверждаете тот факт, что способности у детей одинаковые. Просто ча...
В своем глазу бревна не видно..По количеству времени, проводимому на форуме вопрос возник- вы на ...
Знаете, подвела я тут итоги всего этого безобразного спора на свежую голову.... И подумала, что о...
Кем ваши дети будут? вот им вымирание и желайте. Идентичность детей и родителей 80%. *Замечательн...
и что ей мешало потом плакать по ночам из-за последствий этого аборта? А я считаю, что она всю жи...
Это откровенная ложь и передергивание чужих слов. Вам не стыдно?...
да.... опять же о чем на форумах копья ломать......
Ну вот это всё, чего можно добиться, если действовать по законам тех, кто их принимал. А пора пон...
ошиблись "об избрании" но все равно смешно)
Вот и возникает риторический вопрос. Вы действительно помогаете просто так? Вы надеетесь на то чт...
Прошу продублировать ссылку на среднюю зарплату за июль 2019 - июнь 2020 в Санкт-Петербурге. У Ва...
Эти люди- это меня имеете в виду?) Я то в своей жизни помогала на не на одну карму. Вы поработай...
Не помогают. Денег нет на всех.
Думают кое-как. Вернее делают попытки. Надо это как-то двигать все же. Под лежачий камень воде не...
Вот Вы написали 2 верных утверждения. Теперь включаем логику. Если бедность увеличивает риск возн...
Тем, у кого один- не помогают, я к примеру, ни рубля не получила ни за что. Честно говоря, я не з...
Это святое, неприкосновенное.
Так она, вероятно, в коммуналке и до этого жила? Или она жила в отдельной квартире, и ей дали суб...
Глядя со своей колокольни.... Была бы вменяемая федеральная программа по поддержке многодетных се...
тут в процессе обсуждения стало ясно, что эти люди в принципе никому помогать не желают. Ориентир...
А тем у кого денег не хватает еще на одного ребенка не надо помогать. Пусть не рожают или дорога ...
Лапша повара Путина: https://echo.msk.ru/blog/oreh/2679437-echo/
Я задала своим оппонентам вопрос кому тогда стоит помогать, если нуждающиеся в жилье многодетные ...