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Юзвак Максим

Как амортизировать модернизированное основное средство?

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В новом видео — обзор порядка амортизации амортизированного основного средства при его модернизации (Письмо Минфина от 13 июля 2020 г. № 03-03-06/1/60600).

 