Как амортизировать модернизированное основное средство?

Ржу не могу. И наши руководители милые такие - цифровизация,...
Много недочетов в системе. Лично знаю женщину, которая подал...
Кто может, тот работает на УСН. Кто не может, вынужден работ...
Пока не будет законопроекта, ответить на ваши вопросы никто ...
Я вот не понимаю, получит физик за год от одного юрика 1 млн...
Вот меня тоже не отпускает эта мысль. Почему все микро предп...
До конца года вряд ли - государство последние полгода очень ...
Повеселили! ))) На ночь, перед сном, библиотечные вечера))) ...
Если организацию не закрыли за столько лет, руководитель не ...
Спасибо автору.Подскажите пожалуйста, на основании какого но...
спасибо, ИП самозанятый то же можно,если есть трудовой догов...
Да, я тоже устала от повторений.Просто в данном случае я не ...
Но ЕНВД в этом смысле не применяется в мире практически нигд...
Не "тут их обозвали", а вам не рассказывали, что о...
Нас в свое время учили, что в учете есть четыре типа операци...
А откуда они по его мнению должны деньги-то взять на уплату ...
Странно, что день смерти не учитывается при расчёте зарплаты...
Вы сначала поинтересуйтесь, что такое военная ипотека, кто и...
b@bazhalex мне кажется тут легче "возврат прихода"...
Если перекладывать из одного нищего кармана в другой, бедных...
Очередной бред. Несколько раз уже подобные законопроекты про...
Сейчас уже прошло достаточно времени чтобы оценить результат...
а дальше и до "ма-а-аленького отчетика" недалеко, ...
Я думаю, что в бухгалтерии будет бардак, пока собственники н...
Это люди еще на пенсию не пошли по этим данным...... Цветочк...
Скупой платит дважды. Нет ничего дороже дешевого бухгалтера....
У меня стаж 21 год гл. бухом., работала и в аутсорсинге. Пос...
У нас всегда этот мрот на районный коэффициент при расчете п...
Все последнее время рапортовали, что собирали налогов на 20-...
Интересно, 14% - кто они?
хорошая статья . так как в окошке в ФНС консультирует как пр...
"...или исправить ошибки при ее применении..." Оши...
Согласен военная ипотека это не субсидия.
Кому поручил-то? Самому себе, что ли? Любит дедок сам с собо...
Нет, не из своего. Там платит государство. Из своего платитс...