Природа НДС, банкротство налогоплательщика, налоговое резидентство в обзоре финансовых событий за июль 2020

Налоговые новости за июль 2020 / Tax news for July 2020
Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за июль 2020
Тайм-код
0:18 — План
01:27 — Национальная система прослеживаемости (Законопроект № 991147-7).
06:03 — Налоговый маневр в ИТ-сфере, резидентство по НДФЛ (Законопроект № 990337-7).
10:20 — НДС по операциям банкрота (Законопроект № 987383-7).
13:30 — Поддержка газет (Законопроект № 991161-7).
14:58 — Обратный акциз (Законопроект № 984546-7).
16:00 — Пробирная палата (Законопроект № 984524-7).
16:53 — Обложение КИК, инвествычет, Роскосмос (Законопроект № 990129-7).
19:20 — Освобождение от Госпошлины за выдачу водительских удостоверений (Законопроект № 986175-7).
20:30 — Постановка на учет Предпринимателя и перечисление НДФЛ (Законопроект № 991881-7).
23:43 — Обложение лекарств, обуви, одежды ЕНВД и ПСН (Законопроект № 988027-7).
25:20 — Расширение оснований для вычета НДФЛ по лекарствам (Законопроект № 997842-7).
27:08 — Новый социальный налоговый вычет (Законопроект № 988651-7).
28:25 — Обложение косвенной продажи недвижимости (Законопроект № 985268-7).
30:40 — Природа НДС (Постановление КС РФ от 30.06.2020 № 31-П)