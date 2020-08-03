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Юзвак Максим

Природа НДС, банкротство налогоплательщика, налоговое резидентство в обзоре финансовых событий за июль 2020

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Налоговые новости за июль 2020 / Tax news for July 2020

Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за июль 2020

Тайм-код

0:18 — План

01:27 — Национальная система прослеживаемости (Законопроект № 991147-7).

06:03 — Налоговый маневр в ИТ-сфере, резидентство по НДФЛ (Законопроект № 990337-7).

10:20 — НДС по операциям банкрота (Законопроект № 987383-7).

13:30 — Поддержка газет (Законопроект № 991161-7).

14:58 — Обратный акциз (Законопроект № 984546-7).

16:00 — Пробирная палата (Законопроект № 984524-7).

16:53 — Обложение КИК, инвествычет, Роскосмос (Законопроект № 990129-7).

19:20 — Освобождение от Госпошлины за выдачу водительских удостоверений (Законопроект № 986175-7).

20:30 — Постановка на учет Предпринимателя и перечисление НДФЛ (Законопроект № 991881-7).

23:43 — Обложение лекарств, обуви, одежды ЕНВД и ПСН (Законопроект № 988027-7).

25:20 — Расширение оснований для вычета НДФЛ по лекарствам (Законопроект № 997842-7).

27:08 — Новый социальный налоговый вычет (Законопроект № 988651-7).

28:25 — Обложение косвенной продажи недвижимости (Законопроект № 985268-7).

30:40 — Природа НДС (Постановление КС РФ от 30.06.2020 № 31-П)

 

 

 

 