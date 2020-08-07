Влияние коронавируса на налоги

Рассматриваются позиции Минфина по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам в связи с распространением коронавируса.

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Уплата налогов

Письма, от 11 июня 2020 г. № 03-02-07/1/50759, от 17 июня 2020 г. № 03-02-07/1/52128, № 03-02-07/1/52130, № 03-02-07/1/52133, № 03-02-07/1/52124

В Обзоре Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2020 указано, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).

Обзор налоговых новостей за июль 2020

Налог на прибыль

Письмо от 19 июня 2020 г. № 03-03-06/3/53261, от 4 июня 2020 г. № 03-03-05/47921

Расходы организации, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней у сотрудников, в целях обеспечения функционирования организации, могут учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Письмо от 23 июня 2020 г. № 03-03-10/54288,

Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 23 июня 2020 г. № 03-03-06/1/54256

Затраты организации на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, а также расходы на дезинфекцию помещений, расходы организации, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней у сотрудников, в целях обеспечения функционирования организации, могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, на основании статьи 264 НК РФ с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Письмо от 26 июня 2020 г. № 03-03-06/1/54934

В случае если подразделением налогоплательщика получен убыток при осуществлении деятельности, связанной с использованием указанных в настоящей статье объектов, такой убыток признается для целей налогообложения при соблюдении условий, установленных в статье 275.1 НК РФ. При этом мероприятия, связанные с преодолением ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции, не влияют на порядок учета расходов для целей налога на прибыль организаций, предусмотренный в положениях вышеуказанной статьи НК РФ.

Комментарий к налоговым спорам за май 2020

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 25 июня 2020 г. № 03-03-07/54757

Оплаченная работодателем для работников стоимость проведения исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимость проведения которых обусловлена обеспечением нормальных (безопасных) условий труда работников, не может быть признана экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков. Соответственно, доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, в таком случае не возникает.

Дайджест налоговых новостей за июль 2020

Страховые взносы

Письмо от 7 июля 2020 г. № 03-15-06/58517

Учитывая, что организация работодателями г. Москвы проведения исследований работников на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) направлена на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников и соблюдения требований режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также не связана с выплатами в пользу работников, то оплата организацией стоимости данного исследования по договору с медицинским учреждением, допущенным к проведению такого исследования в соответствии с законодательством Российской Федерации, не признается объектом обложения страховыми взносами.

В случае если организация заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медицинскими учреждениями, в рамках которых могут осуществляться исследования работников на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), то суммы платежей по таким договорам также не подлежат обложению страховыми взносами.

В случае если организация компенсирует работникам их расходы на проведение указанного исследования в медицинских учреждениях, то, учитывая, что такие выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 Налогового кодекса, данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Налоговые споры за 1 квартал 2020