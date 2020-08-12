Налоговые новости за июль 2020

Дайджест законов и законопроектов, принятых в прошлом месяце.

Налоговые законопроекты в июле

Перед уходом на летние каникулы Госдума оказалась завалена налоговыми инициативами. При этом активность проявляли и Правительство РФ, и депутаты.

В июле одним из центральных налоговых события стал Законопроект № 991147-7, направленный на введение в НК нового института — национальной системы прослеживаемости. В целях регулирования вводится отдельный раздел 5.3. Предполагается, что отслеживание движения товаров будет осуществляться в отношении импортных товаров, перечень которых будет утверждаться Правительством РФ.

Устанавливается обязанность по введению специальной отчетности в отношении прослеживаемых товаров, неисполнение которой повлечет ответственность. Думаю, что новый институт будет расширять сферу применения, и в будущем отслеживаться будут и внутренние товары.

Еще один важный правительственный законопроект, рассмотренный в кратчайшие сроки, был направлен на реализацию инициатив Президента РФ по поддержки информационной отрасли (Законопроект № 990337-7 — Федеральный закон№ 265-ФЗ). В отношении субъектов IT-отрасли были установлены льготные ставки по налогу на прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъектов) и пониженные тарифы по страховым взносам. Впрочем, в целях минимизации потерь бюджета были сокращены возможности по освобождению от НДС реализации программных продуктов.

Следует заметить, что рассматриваемый законопроект также установил особенности налогового резидентства по НДФЛ в 2020 году. Так, лицо, находящееся на территории РФ от 90 дней в 2020 году, сможет признать себя налоговым резидентом РФ.

Наконец, Правительство во исполнение указания Конституционного Суда РФ, предложило устранить неопределенность в отношении обложения НДС операций по реализации имущества банкрота (Законопроект № 987383-7). Правительством уточняется, что любые операции по реализации имущества, товаров (работ услуг) банкрота не должны рассматриваться в качестве объекта по НДС.

Помимо перечисленных законопроектов Правительство также предложило:

расширить возможности учета расходов при списании печатной продукции ( Законопроект № 991161-7 );

); увеличить обратный акциз в целях стимулирования переработки нефти ( Законопроект № 984546-7 );

); предоставить Федеральной пробирной палаты полномочиями по сбору государственных пошлин (Законопроект № 984524-7);

Обзор налоговых новостей за июль 2020

Не меньшую активность в июле проявляли депутаты различных уровней.

Среди наиболее перспективных можно назвать Законопроект № 990129-7, направленный на уточнение порядка обложения доходов контролируемых иностранных компаний. Кроме того, шансы на одобрение имеет Законопроект № 986175-7, который освобождает от уплаты госпошлины за выдачу прав лиц, проходящих военную службу по призыву и прошедших обучение по военно-учетным специальностям.

Иные депутатские инициативы вряд ли найдут поддержку у большинства Госдумы:

о регистрации предпринимателей в качестве налоговых агентов — Законопроект № 991881-7 ;

; об обложении лекарств, обуви, одежды ЕНВД — Законопроект № 988027-7 ;

; о социальном вычете на лекарства — Законопроект № 997842-7 ;

; о социальном вычете на страхование жилья — Законопроект № 988651-7 ;

; о косвенной продаже недвижимости — Законопроект № 985268-7.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2020

Природа НДС

Налогоплательщикам следует обратить внимание на Постановление Конституционного суда РФ от 30.06.2020 № 31-П по заявлению Gazprom Neft Trading GmbH. В Постановлении был затронут вопрос о существе налога на добавленную стоимость. На основе проведенного анализа Конституционный суд указал, что косвенный и территориальный характер налога реализуются благодаря такими элементами, как вычет НДС и нулевая ставка.

Несмотря на то, что в Постановлении рассматривалась проблема обложения операций по вывозу товара за пределы России, позиция суда может быть применима и к другим ситуациям. Так, вывод о значении вычета по НДС можно использовать при обосновании необходимости учета вычетов при использовании расчетного метода в отношении обязанностей по НДС.

Практика Конституционного суда по налогам за 1 полугодие 2020