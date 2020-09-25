Транспортный налог за разбитую машину

Разберём проблему обложения транспортным налогом уничтоженного автомобиля, а также поправки, которые направлены на решение данной проблемы.

Положения Налогового кодекса

Согласно Налоговому кодексу обязанность по уплате транспортного налога возникает в связи с регистрацией транспортного средства за лицом, а прекращается с момента снятия с регистрации.

Например, в Письме Минфина от 28 декабря 2018 г. № 03-05-05-04/95689 говорится:

обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от государственной регистрации транспортного средства, а не от фактического наличия или использования транспортного средства налогоплательщиком.

Проблема при уничтожении автомобиля

Исходя из положений НК РФ, получалось, что даже при уничтожении транспортного средства лицо должно было уплачивать налог вплоть до снятия с регистрации автомобиля.

Иначе говоря, приходилось платить налог за несуществующий автомобиль.

Вот пример разъяснений налоговиков:

Письмо от 26 октября 2018 г. № БС-4-21/20949@: Положениями главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрено прекращение исчисления налога в связи с уничтожением налогооблагаемого транспортного средства при отсутствии прекращения его регистрации в органах, уполномоченных осуществлять государственную регистрацию транспортных средств.

При этом с момента уничтожения автомобиля и снятия его с учета могло пройти значительное время.

Решение проблемы

В Государственную Думу РФ внесен Правительственный законопроект № 1022670-7, направленный на решение описанной проблемы.

Согласно поправкам владелец автомобиля должен подать в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении транспорта.

После проверки и подтверждения факта гибели (либо уничтожении) автомобиля налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения.

В этом случае обязанность по уплате транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения автомобиля.

Уточнение

Изложенный подход распространяется на любые транспортные средства, являющиеся предметом обложения транспортным налогом.

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