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Юзвак Максим

Выявление ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы

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Разбираем порядок освидетельствования на предмет ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы.

Чем регулируется

Минздрав России принял Приказ от 29.10.2020 № 1175н «Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

В отношении кого будет проводится освидетельствование

Согласно приказу, обязательному освидетельствованию на предмет наличия ВИЧ-инфекции подлежат:

  • доноры крови и ее компонентов;
  • привлекаемые к работе по определенным профессиям, перечень которых должен быть утвержден Правительством.

Содержание освидетельствования

Освидетельствование предполагает:

  • лабораторную диагностику;
  • консультирование;
  • выдачу документа с результатами освидетельствования.

Условия проведения освидетельствования

Для проведение освидетельствования в обязательном порядке должно быть получено согласие на медицинское вмешательство.

Освидетельствование проводится бесплатно.

Сведения, полученные в результате освидетельствования, являются врачебной тайной.

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Юзвак Максим
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