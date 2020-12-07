Выявление ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы

Разбираем порядок освидетельствования на предмет ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы.
Чем регулируется
Минздрав России принял Приказ от 29.10.2020 № 1175н «Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
В отношении кого будет проводится освидетельствование
Согласно приказу, обязательному освидетельствованию на предмет наличия ВИЧ-инфекции подлежат:
- доноры крови и ее компонентов;
- привлекаемые к работе по определенным профессиям, перечень которых должен быть утвержден Правительством.
Содержание освидетельствования
Освидетельствование предполагает:
- лабораторную диагностику;
- консультирование;
- выдачу документа с результатами освидетельствования.
Условия проведения освидетельствования
Для проведение освидетельствования в обязательном порядке должно быть получено согласие на медицинское вмешательство.
Освидетельствование проводится бесплатно.
Сведения, полученные в результате освидетельствования, являются врачебной тайной.
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