Кого из граждан официально признали иностранными агентами в России

Минюст РФ опубликовал список физических лиц, которые рассматриваются в качестве иностранных агентов
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На официальном сайте Министерства Юстиции размещена информация, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены следующие физические лица:
1. Пономарев Лев Александрович
Председатель Национальной общественной организации «За права человека» (с 1 декабря 2019 года). Член Правозащитного совета России. Создатель сетевого сообщества «Конгресс интеллигенции» (с 2014 года),
2. Савицкая Людмила Алексеевна
Журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа»
3. Маркелов Сергей Евгеньевич
Журналист «Радио Свобода»
4. Камалягин Денис Николаевич
Главный редактор газеты «Псковская губерния»
5. Апахончич Дарья Александровна
Участница арт-группы «Родина». Возможно, журналист Радио "Свобода" и "МБХ-Медиа"
Последствия включения лица в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Средства массовой информации должны указывать, что публикуемый материал подготовлен лицом, имеющим статус иностранного агента.
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