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Юзвак Максим

Кого из граждан официально признали иностранными агентами в России

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Минюст РФ опубликовал список физических лиц, которые рассматриваются в качестве иностранных агентов

Где опубликовано

На официальном сайте Министерства Юстиции размещена информация, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены следующие физические лица:

1. Пономарев Лев Александрович

Председатель Национальной общественной организации «За права человека» (с 1 декабря 2019 года). Член Правозащитного совета России. Создатель сетевого сообщества «Конгресс интеллигенции» (с 2014 года),

2. Савицкая Людмила Алексеевна

Журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа»

3. Маркелов Сергей Евгеньевич

Журналист «Радио Свобода»

4. Камалягин Денис Николаевич

Главный редактор газеты «Псковская губерния»

5. Апахончич Дарья Александровна

Участница арт-группы «Родина». Возможно, журналист Радио "Свобода" и "МБХ-Медиа"

Последствия включения лица в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Средства массовой информации должны указывать, что публикуемый материал подготовлен лицом, имеющим статус иностранного агента.

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