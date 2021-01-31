Новые правила вакцинирования Спутником V

Минздрав России опубликовал правила проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых

Чем регулируется

Минздрав России на своем сайте опубликовал Письмо от 15 января 2021 г. № 1/И/1-155 с процедурой проведения вакцинации у взрослых

Тестирование на антитела и ковид

В Письме отмечается, что перед вакцинацией тестирование на антитела (иммуноглобулин G и М) не осуществляется.

ПЦР тест должен проводиться в следующих случаях:

контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней

при наличии одного из симптомов Covid-19 за последние 2 недели

Общие противопоказания

Вакцинация не проводится в следующих случаях:

гиперчувствительность к компонентам вакцины

тяжелые аллергические реакции

беременность и период грудного вскармливания

возраст до 18 лет

При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2- 4 недели после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Противопоказания для введения компонента II

Тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Не допускаются к вакцинации

Переболевшие ковидом и лица, имеющие положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие антител к вирусу, не прививаются.

Порядок допуска к прививке

Перед прививкой осуществляются следующие действия:

Заполнение анкеты пациента

Обязательный осмотр врача

Заполнением информированного добровольного согласия

Подготовка вакцины

Перед вакцинированием флакон с компонентом I или II достают из морозильной камеры и выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания. Не допускается: интенсивное встряхивание флакона, наличие остатков льда во флаконе, повторное замораживание флакона с раствором.

Способ введения вакцины

Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата.

Вакцину вводят в

дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча).

при невозможности введения в дельтовидную мышцу — препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

После вакцинирования

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.

Факт применения вакцины на I и II этапах подтверждается внесением информации по форме регистра вакцинированных от ковид в ЕГИСЗ.

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