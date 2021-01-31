Большой обзор Писем Минфина: от НДС до самозанятых

В обзоре собраны самые интересные позиции Минфина по различным налогам, страховым взносам, а также по применению ККТ.

Общие вопросы

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-02-07/1/103664, № 03-02-07/1/103704

Утверждение о том, что разъяснения являются государственной услугой или муниципальной услугой, противоречит приведенным нормам Кодекса и безосновательно сужает круг лиц, имеющих право на разъяснения.

Налоговый контроль

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-02-07/1/95561

Отказ налогового органа в присутствии проверяемого лица при производстве экспертизы не является ограничением его прав и не влечет за собой нарушение процедуры проведения экспертизы.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-07-14/95911

В этой связи при определении предельной суммы дохода в целях применения абзаца второго пункта 1 статьи 145 Кодекса учитываются доходы, полученные от реализации товаров (работ, услуг), определяемые в порядке, предусмотренном статьей 249 НК РФ, а также доходы, указанные в статье 250 НК РФ, при условии, что такие доходы определены налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК РФ. При этом суммы субсидий, полученные на возмещение затрат (финансовое обеспечение предстоящих затрат), при определении предельной суммы дохода от реализации товаров (работ, услуг) не учитываются.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-07-05/96792

Получаемые банком суммы денежных средств, выплачиваемые предприятием торговли через брокера на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным банком физическим лицам со сниженной процентной ставкой на приобретение товаров, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 12 ноября 2020 г. № 03-07-11/98479

Налоговая база по налогу на добавленную стоимость в отношении работ, цена которых формируется с учетом сумм компенсации, выплачиваемых заказчику, определяется как договорная цена этих работ. При этом исчисление налога на добавленную стоимость по отдельным составляющим договорной цены Кодексом не предусмотрено.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2020

Письмо от 16 ноября 2020 г. № 03-07-10/99496

Налогоплательщику, передающему в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества объект недвижимого имущества, с момента ввода которого в эксплуатацию прошло более 15 лет, восстановление сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету по такому объекту основных средств, следует производить в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 3 статьи 170 Кодекса.

Что касается порядка восстановления налога на добавленную стоимость, предусмотренного статьей 171.1 НК РФ, то данный порядок с учетом установленного механизма его реализации (расчета доли, исходя из которой определяется сумма налога, подлежащая восстановлению) подлежит применению, в случае если налогоплательщик меняет назначение объекта недвижимости и данное имущество начинает использоваться им в дальнейшей деятельности для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом. Поэтому при передаче объекта недвижимого имущества в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества положения статьи 171.1 НК РФ не применяются.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-07-14/101533

Местом реализации услуг в электронной форме, оказываемых белорусской организацией российскому индивидуальному предпринимателю, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются.

Вместе с тем следует отметить, что данный порядок уплаты налога на добавленную стоимость применяется при условии, что услуги, оказываемые белорусской организацией в электронной форме, не поименованы в пункте 4 пункта 29 Протокола, согласно которому местом реализации услуг признается территория государства - члена ЕАЭС, в котором осуществляет деятельность их покупатель.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-07-07/101922

Поскольку в целях применения главы 21 НК РФ право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута, публичного сервитута) относится к видам имущественных прав, плата, получаемая организацией за предоставление таких прав, для целей применения указанной нормы Кодекса не учитывается.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-07-08/101776

При реализации российской организацией оборудования по договору с другой российской организацией, вывозимого с территории Российской Федерации в адрес представительства этой другой российской организации, находящегося на территории Кубы, российской организацией - продавцом применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при условии представления в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 165 НК РФ, в том числе контракта (его копии) с другой российской организацией на поставку товара ее представительству.

Письмо от 1 июня 2020 г. № 03-07-10/46702 При реализации жилых помещений, созданных при реконструкции нежилого объекта недвижимости, суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету по указанному нежилому объекту недвижимости, подлежат восстановлению.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-07-14/102314

Возврат налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), используемым в своей деятельности индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в том числе при реализации товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, не производится.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2020. Итоги 2020. Перспективы 2021

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-07-11/103206, № 03-07-11/103197

Освобождение от налогообложения НДС, предусмотренное вышеуказанным подпунктом 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ, применяется при осуществлении операций по реализации указанных жилых помещений, пригодных для постоянного проживания граждан.

В случае реализации жилых помещений (апартаментов), предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), вышеуказанное освобождение от налогообложения НДС не применяется и, соответственно, операции по реализации таких жилых помещений (апартаментов) подлежат налогообложению НДС.

Письмо от 19 ноября 2020 г. № 03-07-08/100959 В случае если налогоплательщик приобретает товары на территории Российской Федерации у российского продавца, неуказание в выставленном продавцом счете-фактуре страны происхождения товара и регистрационного номера таможенной декларации не является основанием для отказа в вычете налога на добавленную стоимость у покупателя.

Письмо от 19 ноября 2020 г. № 03-07-11/100869

Поскольку работы по переносу (переустройству) линий связи, включая работы по переустройству (созданию) линий связи других организаций, размещаемых на возмездной основе в линейно-кабельных сооружениях, принадлежащих организации связи, приобретаются этой организацией связи в целях осуществления деятельности, облагаемой налогом на добавленную стоимость (оказание услуг связи, предоставление на возмездной основе места в кабельной канализации для размещения линий связи других организаций), суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные исполнителем указанных работ, принимаются к вычету в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных НК РФ.

Письмо от 18 ноября 2020 г. № 03-07-09/100514

Поскольку положения пункта 6 статьи 169 Кодекса не содержат запрета на формирование счета-фактуры, составленного в одном экземпляре, в виде информации в электронной форме, возможно подписывать такой счет-фактуру усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя и главного бухгалтера организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации.

При этом следует учитывать, что при необходимости распечатывания указанных счетов-фактур достоверность усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя и главного бухгалтера организации либо иных уполномоченных лиц заверяется в установленном порядке руководителем организации.

Письмо от 30 ноября 2020 г. № 03-07-11/104225

При приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в графе 7 книги покупок отражаются реквизиты документов, подтверждающих фактическую уплату налога на добавленную стоимость, принимаемого к вычету в соответствии с пунктом 7 статьи 171 НК РФ (подпункт "к" пункта 6 Правил).

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-07-07/96956

Принимая во внимание, что Федеральным законом N 39-ФЗ предусмотрена обязанность регистраторов осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, оказываемые регистраторами услуги по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг могут быть отнесены к услугам регистраторов, освобождаемым от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании абзаца второго подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за декабрь 2020

Акциз

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-13-05/99847

Фармацевтическая субстанция спирта этилового, отвечающая условиям подпункта 2 пункта 1 статьи 181 НК РФ, не является подакцизным товаром.

Налог на прибыль

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/95903

К налоговой базе по доходам, полученным налогоплательщиком при реализации депозитарных расписок иностранных эмитентов, пункт 1 статьи 284.2 НК РФ не применяется.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/96737

Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Закона N 63-ФЗ, что подразумевает наличие электронной подписи для всех участников электронного взаимодействия.

Что касается вопроса признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, для целей бухгалтерского учета, сообщаем, что в соответствии с Законом N 402-ФЗ виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. В этой связи до принятия соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета, по нашему мнению, организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Законом N 63-ФЗ вид электронной подписи.

Таким образом, документы, составленные в электронном виде, для целей учета при налогообложении прибыли и бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям Закона N 402-ФЗ и Закона N 63-ФЗ.

Письмо от 2 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/95159

Обязательным требованием для признания в составе доходов сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций является их признание должником, а также документальное подтверждение такого признания. Проведение организацией зачета встречного однородного требования не меняет указанный выше порядок налогообложения сумм, указанных в пункте 3 статьи 250 НК РФ, поскольку в силу положений статьи 271 и статьи 272 НК РФ при применении налогоплательщиком метода начисления доходы и расходы подлежат отражению в налоговом учете в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-03-06/2/96621

Средства, полученные налогоплательщиком-банком от страховой организации по договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности заемщика банка, не включаются в состав налогооблагаемых доходов в пределах суммы непогашенной задолженности заемщика. Средства, которые не могут быть квалифицированы в качестве таковых, учитываются в составе доходов.

Налоговые споры за 3 квартал 2020

﻿Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/97719

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам по полученным кредитам (займам), за счет которых предоставлены беспроцентные займы третьим лицам, не могут рассматриваться в качестве обоснованных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций как противоречащие критериям признания расходов, установленным статьей 252 НК РФ.

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/100086

Если целью заключения возмездного договора об оказании услуг энергосбережения являются действия исполнителя (энергосервисной компании), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования заказчиком энергетических ресурсов, то такие расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 254 НК РФ могут рассматриваться в качестве расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-03-06/3/101451

Приведенные нормы в их взаимосвязи, по нашему мнению, не препятствуют использованию в бухгалтерском учете в исключительных случаях скан-образов первичных учетных документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. При этом руководитель экономического субъекта как лицо, организующее ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, должен обеспечить соблюдение требований к первичным учетным документам, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете".

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/102113 Суммы процентов, уплачиваемые налогоплательщиком в связи с предоставлением ему рассрочки по уплате налога на основании статьи 64 НК РФ, учитываются в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных расходов на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-03-06/3/101924

Учитывая отсутствие в НК РФ специальных норм, налогоплательщик, заключивший с кредитной организацией договор, подпадающий под правовое регулирование Постановления от 16.05.2020 № 696, учитывает в целях налогообложения прибыли расходы, произведенные за счет средств полученного кредита, в общеустановленном положениями главы 25 НК РФ порядке.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/101901

Третейские суды не входят в судебную систему Российской Федерации. Расходы, понесенные сторонами при разрешении спора в третейском суде, по нашему мнению, не могут рассматриваться по аналогии с расходами, понесенными налогоплательщиками в рамках судебных разбирательств и на основании судебных актов.

Расходы налогоплательщика, связанные с разрешением спора в третейском суде (статья 22 Закона N 382-ФЗ), могут быть учтены в составе внереализационных расходов на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 265 НК РФ как другие обоснованные расходы при их соответствии требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-03-06/2/101867

Учитывая, что в статье 272 НК РФ не содержится специальных положений, регулирующих порядок признания расходов в виде страховых взносов по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, налогоплательщикам необходимо руководствоваться положениями пункта 1 статьи 272 НК РФ, согласно которым расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 статьи 272 НК РФ, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-03-05/103560

Полученный российской организацией при размещении облигаций дополнительного выпуска эмиссионный доход является для целей главы 25 НК РФ внереализационным доходом, который учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имело место получение таких доходов по условиям эмиссии.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-04-06/103524

Любые выплаты, произведенные владельцам структурных облигаций, которые были заранее установлены по структурным облигациям, являются процентами в целях налогообложения.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-08-13/101873

Доходы иностранных банкам доходов от размещения у них средств под отрицательные процентные ставки не подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций на территории Российской Федерации при условии отсутствия постоянного представительства иностранного банка на территории Российской Федерации, и в таком случае российская организация не выступает налоговым агентом.

Относительно порядка налогообложения таких доходов иностранных банков, являющихся резидентами государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщаем следующее. Порядок налогообложения дохода иностранной организации от предпринимательской деятельности в Российской Федерации определяется нормами пункта 1 статьи 246, статьи 247, статьи 306 и пункта 2 статьи 309 НК РФ, в частности, исходя из положений которых доход иностранного банка от предпринимательской деятельности, не приводящей к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации, налогообложению в Российской Федерации не подлежит.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-04-05/95789

При признании права собственности на объект недвижимого имущества решением суда срок нахождения его в собственности налогоплательщика для целей налогообложения определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-04-05/97536, № 03-04-05/97526, от 9 октября 2020 г. № 03-04-05/88315, от 20 ноября 2020 г. № 03-04-06/101188

Если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором это произошло.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-04-06/96932

В случае представления налогоплательщиком в 2020 году организации - налоговому агенту заявления на получение профессиональных налоговых вычетов за налоговые периоды 2017 - 2019 годов с заявлением на возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц за указанные налоговые периоды организация - налоговый агент должна произвести такой возврат в порядке, установленном статьей 231 НК РФ.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-04-06/96911 При использовании сотрудниками организации арендованных автомобилей или такси, услуги которых оплачены организацией, для проезда от места жительства до места работы и обратно у сотрудников возникает доход, предусмотренный указанной нормой статьи 211 НК РФ. Полученный в таком случае доход в виде сумм оплаты организацией стоимости аренды автомобилей или услуг такси, используемых сотрудниками для проезда от места жительства до места работы и обратно, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном статьей 211 НК РФ.

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-04-05/97242

Поскольку сумма жилищного сертификата, направленная налогоплательщиком на приобретение квартиры, является расходами налогоплательщика, при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры, в том числе произведенных за счет средств жилищного сертификата.

Письмо от 13 ноября 2020 г. № 03-04-06/99387

Суммы оплаты работодателем стоимости медицинских услуг, оказанных работникам, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 10 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой. При этом возможность освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты работодателем стоимости медицинских услуг, оказанных работникам, связывается с наличием у организации средств после уплаты налога на прибыль организаций, из которых производится, в частности, оплата стоимости медицинских услуг.

Письмо от 13 ноября 2020 г. № 03-04-06/99393

В соответствии с пунктом 11 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, выплачиваемые указанным лицам этими организациями.

На стипендии, выплачиваемые организацией своим работникам или лицам, ищущим работу, в соответствии с ученическими договорами в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, положения пункта 11 статьи 217 НК РФ не распространяются, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 18 ноября 2020 г. № 03-04-05/100259 Поскольку на арендатора возложена обязанность по оплате коммунальных услуг, размер которых зависит от их фактического потребления и фиксируется на основании показаний счетчиков, возмещение арендатором суммы таких расходов арендодателю, не образует у арендодателя экономической выгоды и, следовательно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в случае возможности документального подтверждения указанных расходов.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-04-05/102163

Согласно пункту 21 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности. Согласно данной норме отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты. Учитывая изложенное, суммы оплаты стоимости обучения налогоплательщиков не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-04-06/102214, № 03-04-06/102203, от 20 ноября 2020 г. № 03-04-06/101177, от 27 ноября 2020 г. № 03-04-06/103518

С 01.01.2020 при выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, такое лицо (банк), осуществляющее выплаты владельцам выкупаемых акций, признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, при условии заключения с владельцем выкупаемых ценных бумаг договора купли-продажи соответствующих акций.

В пункте 7 статьи 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ предусмотрено, в частности, что лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ, выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества. В таком случае сумма налога на доходы физических лиц не удерживается, если налоговый агент не имел возможности получения сведений о налогоплательщике.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-04-05/102197

Выкупная стоимость постоянной ренты, полученная налогоплательщиком при выкупе ренты, является его доходом и, соответственно, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 13 ноября 2020 г. № 03-04-05/99086

В случае, если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по такому договору согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК РФ относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. Доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 НК РФ, полученные от источников за пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 НК РФ не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

В случае, если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в Российской Федерации, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей по такому договору согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 208 НК РФ относится к доходам от источников в Российской Федерации. Пунктом 1 статьи 224 НК РФ для указанных доходов физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена налоговая ставка в размере 13 процентов. С учетом пункта 3 статьи 224 НК РФ доходы физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, полученные от источников в Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 30 процентов, за исключением случаев, перечисленных в данном пункте.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-04-06/102228

При выплате налогоплательщику дохода в виде купона не на индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика налоговым агентом производятся исчисление, удержание и уплата налога исходя из суммы произведенной выплаты.

При определении суммы положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, учитываются доходы в виде купона, если такие доходы включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101167 Инвестиционный налоговый вычет, установленный статьей 219.1 НК РФ, не предоставляется физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим НПД, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-04-06/103467

Пункт 20 статьи 217 НК РФ применяется в отношении доходов за призовые места на Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы, если статус таких соревнований определен международной спортивной федерацией, осуществляющей развитие соответствующего вида спорта в мире и (или) в Европе. В этой связи на призовые доходы, полученные при участии в иных спортивных соревнованиях (также являющихся международными), в том числе являющихся этапами чемпионатов и кубков, положения пункта 20 статьи 217 НК РФ не распространяются.

Письмо от 25 ноября 2020 г. № 03-04-06/102649

При выходе из состава участников общества физического лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, налоговый агент обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц с полученного налогоплательщиком дохода с применением налоговой ставки 30 процентов. Доходы, полученные от реализации (погашения) доли участия в уставном капитале российской организации, освобождаются от налогообложения на основании пункта 17.2 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, предусмотренных указанной нормой.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-04-09/102376

Денежная компенсация судьям Российской Федерации, не использовавшим право на санаторно-курортное лечение, выплачиваемая в соответствии со статьей 9 Федерального закона N 6-ФЗ, не подпадает под действие пункта 9 статьи 217 НК РФ и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Оснований для освобождения от налогообложения компенсации на приобретение проездных документов судьям, вышедшим в отставку и не выполняющим служебные обязанности, в НК РФ не содержится. В то же время если такие выплаты признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации мерами социальной поддержки (помощи) отдельным категориям граждан, нуждающихся в такой поддержке, то к таким выплатам может применяться пункт 79 статьи 217 НК РФ об освобождении от налогообложения полученных доходов.

Суммы возмещения судьям Российской Федерации их расходов по переезду на работу в другую местность, производимого в соответствии со статьей 4 Федерального закона N 6-ФЗ, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Суммы денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения, выплачиваемой судьям Российской Федерации в соответствии с пунктом 24 статьи 19.1 Закона Российской Федерации N 3132-1, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Суммы социальной помощи в виде ежемесячных денежных выплат, производимых отдельным категориям граждан в соответствии с Указом N 1110 до окончания установленных периодов их выплаты, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 79 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-04-06/103117

В абзаце третьем подпункта 3 пункта 2 статьи 219.1 Кодекса указано, что к реализации (погашению) ценных бумаг не относятся операции обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Сроком нахождения инвестиционных паев в собственности налогоплательщика в этом случае признается срок, исчисляемый с даты приобретения инвестиционных паев до даты погашения инвестиционных паев, полученных в результате такого обмена (обменов). В отношении иных ценных бумаг соответствующих особенностей не предусмотрено. В этой связи срок нахождения ценных бумаг в собственности налогоплательщика исчисляется с момента их приобретения, в том числе в результате реорганизации организации.

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-04-06/103104

При оплате банком предъявленного к платежу собственного процентного или дисконтного векселя банк признается налоговым агентом в соответствии с пунктом 1 статьи 226 НК РФ и на этом основании обязан удерживать налог на доходы физических лиц с суммы выплачиваемого физическому лицу дохода в виде вексельного процента или дисконта.

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-04-06/103128

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 214.2 НК РФ в редакции, действующей до 01.01.2021, в отношении доходов в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется как превышение суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход. При этом определение налоговой базы при выплате вышеуказанных доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, на основании направленной налоговому агенту иностранным номинальным держателем обобщенной информации Кодексом не предусмотрено.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-04-09/103475

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде сумм возмещения судебных расходов, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, ни действующей редакцией статьи 217 НК РФ, ни редакцией статьи 217 НК РФ, действовавшей до вступления в силу Федерального закона N 147-ФЗ, не предусмотрено.

Предложение об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения указанных расходов заслуживает внимания.

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-04-06/103478 Сумма выплаты, право требования на которую перешло к другому физическому лицу (например, уступка права требования), подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке, так как не является страховой выплатой, а указанное физическое лицо не является страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-04-06/103511

Поскольку полученное медиатором - физическим лицом вознаграждение за осуществление регулируемой Федеральным законом N 193-ФЗ деятельности по проведению процедуры медиации не является доходом от предпринимательской деятельности, то доходы, полученные от указанной деятельности, облагаются налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-11-11/95715

При реализации товаров собственного производства (не закупленных для перепродажи) возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона, а также иных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101180

Наличие ранее заключенных гражданско-правовых договоров между юридическим лицом и физическим лицом не является ограничением для применения указанным физическим лицом специального налогового режима НПД в отношении дохода, полученного от осуществления деятельности в рамках гражданско-правового договора, заключенного между физическим лицом, являющимся налогоплательщиком НПД, и указанным юридическим лицом, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101162 Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по изготовлению продукции электротехнического назначения, в том числе из материала заказчика, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-11-11/22792

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих аудиторские услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 30 ноября 2020 г. № 03-11-11/104183

В отношении доходов, полученных от сдачи в аренду (внаем) нежилых помещений, специальный налоговый режим НПД не применяется.

Земельный налог

Письмо от 11 ноября 2020 г. № 03-05-06-02/98211

При образовании новых земельных участков с видом разрешенного использования для жилищного строительства (индивидуального жилищного строительства) в результате раздела исходного земельного участка в отношении их применяется ставка земельного налога, установленная в соответствии с пунктом 1 статьи 394 НК РФ с учетом коэффициентов, предусмотренных пунктом 15 статьи 396 НК РФ.

Налог на имущество

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-05-05-01/97143

По мнению Росреестра России (письмо от 20.10.2020 N 11-92-73-АБ/20), оборудование, которое неразрывно связано физически или технологически с капитальным сооружением, зданием или земельным участком, с момента присоединения к соответствующей недвижимости становится ее составной частью, при этом это оборудование не может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта недвижимости.

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-05-05-01/97172

Капитальные вложения в арендованные суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов, также не являются объектом обложения по налогу на имущество организаций.

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-05-05-01/97169

Неотделимые капитальные вложения в арендованный объект недвижимого имущества (помещения), учитываемые у арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций до их выбытия из состава основных средств в порядке, установленном пунктом 29 ПБУ 6/01.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-05-05-01/101687 Недвижимое имущество, учитываемое на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не подлежит налогообложению налогом на имущество организаций.

Страховые взносы

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-15-06/95676

Если между организатором мотивационной программы и ее участниками заключается договор, соответствующий установленным требованиям Гражданского кодекса, такой договор возможно квалифицировать в качестве договора возмездного оказания услуг. В этом случае вознаграждение, выплачиваемое организатором мотивационной программы физическим лицам по договору участия в мотивационной программе, на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ и с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата, производимая по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-11-11/97133

При прекращении осуществления предпринимательской деятельности в течение расчетного периода, при переходе индивидуальных предпринимателей в течение расчетного периода на специальный налоговый режим НПД фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на уплату НПД.

За неполный месяц осуществления предпринимательской деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты постановки индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Письмо от 12 ноября 2020 г. № 03-15-06/98613

Вознаграждение физическим лицам - авторам изобретения, выплачиваемое в сумме процентов от его использования, облагается страховыми взносами на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-15-06/101507 Выплаты в виде единовременного денежного поощрения, осуществляемые организацией в пользу физических лиц, не являющихся работниками организации и с которыми не заключены вышеупомянутые гражданско-правовые договоры, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 24 ноября 2020 г. № 03-15-06/102261

Компенсационные выплаты в виде сумм возмещения затрат работника по его переезду на работу в другую местность и членов его семьи, провозу имущества, а также по обустройству на новом месте жительства не подлежат обложению страховыми взносами на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

При этом, учитывая, что расходы иногороднего сотрудника, переехавшего на работу в другую местность, по аренде жилого помещения не относятся к расходам по переезду и по обустройству на новом месте жительства, поименованным в статье 169 Трудового кодекса, то суммы возмещения работодателем указанных расходов работника подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 25 ноября 2020 г. № 03-04-06/102645

Выплаты по договору авторского заказа, производимые в пользу гражданина Украины, осуществляющего деятельность на территории Украины без въезда в Российскую Федерацию, обложению страховыми взносами не подлежат и в расчете по страховым взносам не отражаются.

Письмо от 25 ноября 2020 г. № 03-15-06/102817

Учитывая, что согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сайт в сети Интернет - совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет, считаем, что организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий по разработке и поддержке сайтов в сети Интернет, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, установленные для ИТ-организаций, при соблюдении вышеупомянутых условий.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-15-06/103618

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю численность работников не менее семи человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку или адаптацию, или модификацию которых она осуществляла.

Письмо от 29 апреля 2020 г. № 03-15-05/35162

Положениями главы 34 Налогового кодекса не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - адвокатов, являющихся инвалидами, от уплаты за себя страховых взносов, за исключением периодов, в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона N 400-ФЗ (пункт 7 статьи 430 НК РФ), а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

Следует отметить, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, а в случае, если гражданин является получателем пенсии по старости или инвалидности, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

УСН

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-12-13/95661

АНО доходы от сдачи помещения в субаренду учитывает при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе внереализационных доходов в порядке, установленном статьей 250 НК РФ.

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-11-11/99914

Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях. Доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях (пункт 3 статьи 248 НК РФ). Указанный порядок учета доходов применим также к цифровым финансовым активам.

Исходя из объема прав, которые удостоверяет цифровой финансовый актив в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", активы у обладателя цифрового финансового актива и обязательства у лица, выпустившего цифровой финансовый актив, учитываются применительно к порядку учета активов и обязательств, обусловленных аналогичными правами, которые удостоверяются без внесения (изменения) записей в информационные системы.

Письмо от 23 ноября 2020 г. № 03-11-06/2/101770 Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иммунитета к ней в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим указанные расходы не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-11-06/2/103589

Расходы, предусмотренные в указанном перечне, произведенные за счет кредитных средств, учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общеустановленном порядке.

Письмо от 14 января 2020 г. № 03-11-11/943

Если муниципальное учреждение является казенным или бюджетным учреждением, то в силу подпункта 17 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ такое учреждение не вправе применять УСН.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-11-11/1091

Сумма возмещения расходов на оплату коммунальных услуг учитывается налогоплательщиками в доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

ЕСХН

Письмо от 16 ноября 2020 г. № 03-11-11/99589

Если в рассматриваемом случае доставка работников обусловлена технологическими особенностями производства и удаленностью от населенных пунктов и труднодоступностью мест работы и работники не имеют возможности добираться до места работы и обратно общественным транспортом, расходы на компенсацию проезда работников от места жительства до места работы и обратно могут быть отнесены к уменьшающим налогооблагаемую базу ЕСХН, если такие расходы предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

В случае если указанные расходы организации не являются формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то такие расходы при исчислении налоговой базы по ЕСХН не учитываются независимо от того, предусмотрены эти расходы трудовыми договорами или нет (пункт 29 статьи 270 НК РФ).

Патент

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-11-11/97474

При этом главой 26.5 НК РФ не установлено ограничений по перечню ремонтных работ жилья и прочих построек. Вместе с тем следует отметить, что исходя из правовой позиции, выраженной в пункте 20 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 г., по смыслу нормы подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН может применяться при ведении деятельности по ремонту объектов, связанных с проживанием граждан (предназначенных для обслуживания жилья и т.п.).

Письмо от 5 ноября 2020 г. № 03-11-11/96015

При наличии у индивидуального предпринимателя патента на оказание услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления такой индивидуальный предприниматель вправе осуществлять указанные услуги в рамках указанного вида деятельности, в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет.

Индивидуальный предприниматель - налогоплательщик ПСН, использующий труд наемных работников, применяющих НПД, с которыми заключены договоры возмездного оказания услуг, при определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 346.43 НК РФ, не должен учитывать таких работников.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-11-11/96971

Если договор (заказ-наряд, квитанция или иной документ) на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства предусматривает замену (установку) исполнителем конкретных запасных частей, при этом стоимость данных запасных частей включается в общую стоимость предоставленных услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства (независимо от того, выделяется ли стоимость таких запасных частей отдельной строкой в договоре на оказание услуг или нет), то для целей применения главы 26.5 НК РФ использованные в рамках такого договора запасные части не признаются товаром, а сами исполнители не признаются розничными продавцами и, следовательно, налогоплательщиками ПСН в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли.

Если при оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства заключается отдельный договор розничной купли-продажи на передаваемые запасные части, при этом оплата запасных частей осуществляется отдельно от оплаты услуг, предоставляемых в рамках договора по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортного средства, то такую деятельность следует рассматривать как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, связанный с осуществлением розничной торговли запасными частями.

Письмо от 6 ноября 2020 г. № 03-11-11/96965

В отношении ремонта электрических двигателей индивидуальный предприниматель не вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

При этом следует отметить, что на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования.

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-11-11/99838 Индивидуальный предприниматель вправе в отношении предпринимательской деятельности по разработке и модернизации программного обеспечения применять ПСН.

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-11-11/99778

В случае если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте Российской Федерации, в котором получен патент, а в другом субъекте Российской Федерации находится только пункт назначения в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте Российской Федерации и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

При этом индивидуальный предприниматель не вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 11 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, в случае, если договор на оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом заключается в субъекте Российской Федерации, не указанном в патенте.

Письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-11-11/99937

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров через магазин или иной объект стационарной торговой сети с размещением информации об ассортименте товаров в сети Интернет, может применять ПСН.

Письмо от 26 ноября 2020 г. № 03-11-11/103163, 03-11-11/103159

В случае если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по выбору индивидуального предпринимателя (пункт 2 статьи 346.45 НК РФ).

Вместе с тем глава 26.5 НК РФ не содержит ограничений на осуществление предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом исключительно в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором получен патент по виду предпринимательской деятельности, указанной в подпункте 10 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-11-11/103576

В соответствии с подпунктом 44 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться в отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Перечень услуг, относящихся к указанному виду предпринимательской деятельности, предусмотрен по коду 80.10 "Деятельность частных охранных служб" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст. В связи с этим индивидуальный предприниматель в отношении услуг, предусмотренных по коду 80.10 ОКВЭД 2, вправе применять патентную систему налогообложения в соответствии с подпунктом 44 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

ККТ

Письмо от 9 ноября 2020 г. № 03-01-15/97205

При этом Федеральным законом N 54-ФЗ не установлено случаев для неприменения контрольно-кассовой техники при ее поломке.

Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-01-15/97898 При осуществлении платежей (получении оплаты) по займам применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-01-15/97876

При получении оплаты по договорам уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве у организации отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику.

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-11-11/15204

При этом положениями названного Федерального закона не требуется применение отдельного экземпляра контрольно-кассовой техники в отношении каждого режима налогообложения, применяемого налогоплательщиком. Индивидуальный предприниматель вправе применять одну единицу контрольно-кассовой техники.

Госпошлина

Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-05-05-03/98111, № 03-05-05-03/98110, от 11 ноября 2020 г. № 03-05-05-03/98165

Учитывая, что дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) в силу главы 9 ГК РФ является сделкой, подлежащей государственной регистрации в соответствии с Законом N 218-ФЗ, то за государственную регистрацию такого дополнительного соглашения организацией уплачивается государственная пошлина в размере, определенном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-05-06-03/103538

Учитывая, что дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества в силу главы 9 ГК РФ является сделкой, подлежащей государственной регистрации в соответствии с Законом N 218-ФЗ, за государственную регистрацию такого дополнительного соглашения уплачивается государственная пошлина в размерах, установленных подпунктами 22 и 25 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (в зависимости от вида объекта(ов), являющегося(ихся) предметом договора аренды).

Письмо от 27 ноября 2020 г. № 03-05-04-03/104028

Положения, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 и пунктом 1 статьи 333.38 НК РФ, распространяются на предусмотренные Законом случаи внесения денежных средств в депозит нотариуса по месту нахождения изымаемого недвижимого имущества, если реквизиты расчетного счета лица, у которого изымается недвижимое имущество, не указаны или не представлены.

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