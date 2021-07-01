Использование самозанятыми рекламы

Разбираем вопрос о возможности применения самозанятыми наружной рекламы (Письмо Минфина от 14 мая 2021 г. № 03-11-11/36831).
Разбираем вопрос о возможности применения самозанятыми наружной рекламы (Письмо Минфина от 14 мая 2021 г. № 03-11-11/36831).
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Привлечение к налоговой ответственности банкрота
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Учет расходов на зарядку электромобилей
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Облагаются ли транспортным налогом трамваи?
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