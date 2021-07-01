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Использование самозанятыми рекламы

Для рубрики Самозанятые
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Разбираем вопрос о возможности применения самозанятыми наружной рекламы (Письмо Минфина от 14 мая 2021 г. № 03-11-11/36831).

 

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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