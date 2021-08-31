Запрет веселящего газа и сонного алкоголя в новом перечне одурманивающих веществ

Утвержден перечень одурманивающих веществ
Чем регулируется
Правительство РФ приняло Постановление от 24.07.2021 № 1259 "Об утверждении перечня одурманивающих веществ"
Одурманивающие вещества
Согласно документу к одурманивающим веществам отнесены:
- Закись азота (оксид азота (I), динитроген оксида). Он же веселящий газ
- Ксенон
- Смесь дифенгидрамина (димедрол) с этиловым спиртом (независимо от их концентрации). Он же сонный алкоголь
- Смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от их концентрации)
Значение перечня
Последствия для распространителей. Данный перечень позволит привлекать к ответственности продавцов одурманивающих веществ на основании ст. 14.2 КоАП РФ и 238 УК РФ.
Кроме того, предусмотрена самостоятельная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ (151 УК РФ).
Последствия для потребителей. При обнаружении одурманивающих веществ в организме лица медработники обязаны сообщить об этом в МВД.
Потребление одурманивающих веществ в общественных местах влечет ответственность по ст. 20.20 КоАП РФ. А нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних (до 16 лет) влечет ответственность родителей по ст. 20.22 КоАП РФ.
Совершение преступления в состоянии опьянения одурманивающими веществами может стать отягчающим обстоятельством.
Примером других негативных последствий является то, что совершеннолетнее лицо может, например, лишиться права на алименты