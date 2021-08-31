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Запрет веселящего газа и сонного алкоголя в новом перечне одурманивающих веществ

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Утвержден перечень одурманивающих веществ

Чем регулируется

Правительство РФ приняло Постановление от 24.07.2021 № 1259 "Об утверждении перечня одурманивающих веществ"

Одурманивающие вещества

Согласно документу к одурманивающим веществам отнесены:

  • Закись азота (оксид азота (I), динитроген оксида). Он же веселящий газ
  • Ксенон
  • Смесь дифенгидрамина (димедрол) с этиловым спиртом (независимо от их концентрации). Он же сонный алкоголь
  • Смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от их концентрации)

Значение перечня

Последствия для распространителей. Данный перечень позволит привлекать к ответственности продавцов одурманивающих веществ на основании ст. 14.2 КоАП РФ и 238 УК РФ.

Кроме того, предусмотрена самостоятельная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ (151 УК РФ).

Последствия для потребителей. При обнаружении одурманивающих веществ в организме лица медработники обязаны сообщить об этом в МВД.

Потребление одурманивающих веществ в общественных местах влечет ответственность по ст. 20.20 КоАП РФ. А нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних (до 16 лет) влечет ответственность родителей по ст. 20.22 КоАП РФ.

Совершение преступления в состоянии опьянения одурманивающими веществами может стать отягчающим обстоятельством.

Примером других негативных последствий является то, что совершеннолетнее лицо может, например, лишиться права на алименты

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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