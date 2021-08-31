Таджикские граждане получат пенсии в России

Подготовлен Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
Договор с Таджикистаном
Правительство РФ поручило Минтруду России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской Стороной переговоры о подписании Договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения (Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2021 № 2048-р)
Равные пенсионные права
Согласно Договору граждане Таджикистана и России будут обладать одинаковыми правами в пенсионной сфере в период проживания на территории Договаривающихся государств.
Выплата пенсии
Договором предусмотрено, что пенсия, назначенная в одном из государств, может уплачиваться как на территории этого государства, так и переводиться на территорию другого договаривающегося государства.
При переезде лица, которому назначена пенсия, в другое государство пенсия будет продолжать выплачиваться.