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Таджикские граждане получат пенсии в России

Для рубрики Пенсии
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Подготовлен Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения

Договор с Таджикистаном

Правительство РФ поручило Минтруду России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской Стороной переговоры о подписании Договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения (Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2021 № 2048-р)

Равные пенсионные права

Согласно Договору граждане Таджикистана и России будут обладать одинаковыми правами в пенсионной сфере в период проживания на территории Договаривающихся государств.

Выплата пенсии

Договором предусмотрено, что пенсия, назначенная в одном из государств, может уплачиваться как на территории этого государства, так и переводиться на территорию другого договаривающегося государства.

При переезде лица, которому назначена пенсия, в другое государство пенсия будет продолжать выплачиваться.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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