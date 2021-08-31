На выплату досрочной пенсии за службу по призыву потребуется 10 млрд. рублей

Рассматривается предложение для учета в страховом стаже срока службы по призыву (Законопроект № 1231328-7)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями Единой России

Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, А.К.Исаев, В.А.Шаманов, А.Л.Красов, М.В.Тарасенко; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, В.Н.Бондарев

Содержание поправок

Законопроектом предлагается включить период прохождения военной службы по призыву в стаж для досрочного начисления страховой пенсии по старости (на 2 года раньше) для лиц, имеющих длительный стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что прохождение военной службы по призыву, хотя и является не страховым периодом (за него не уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации) имеет высокую общественную полезность и социальную значимость для государства и общества. При этом, зачастую именно из-за почетной обязанности прохождения военной службы по призыву (вместо трудовой деятельности) гражданину может не хватить страхового стажа для назначения досрочной пенсии.

Финансовые последствия

Согласно финансовым расчетам дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию поправок составят:

в 2022 году - 2,18 млрд. рублей,

в 2023 году - 3,67 млрд. рублей,

в 2024 году - 3,88 млрд. рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке

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