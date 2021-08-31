Работающим пенсионерам на селе сохранят повышенную пенсию

Внесено предложение по сохранению повышения фиксированной доплаты к пенсии работающим пенсионерам (Законопроект № 1235820-7).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я. Е. Нилов, А. Н. Диденко, В. В. Кулиева, А. В. Андрейченко, А. Н. Шерин; Сенатор Российской Федерации С. Д. Леонов

Содержание поправок

Согласно законопроекту повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве устанавливается независимо от того является пенсионер работающим либо нет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что учитывая низкие размеры страховых пенсий сельских жителей, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать и наряду с другими финансовыми потерями, связанными с неиндексацией пенсий работающим пенсионерам и ограничением до 3 количества индивидуальных пенсионных баллов при перерасчете пенсий работающим пенсионерам, сельские жители, имеющие продолжительный стаж работы в сельском хозяйстве, лишаются еще и права на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



