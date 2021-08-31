В России предлагают отмечать День Сибири. Кто за?

Рассматривается предложение по установлению новой памятной даты (Законопроект № 1239699-7)

Автор предложения

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы Смолиным О.Н. Это представитель от КПРФ.

Содержание поправок

Законопроект устанавливает новую памятную дату 8 ноября - День Сибири.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что роль Сибири в истории России, в ее социально-экономическом и культурном развитии трудно переоценить. Пророчество М.В.Ломоносова о том, что Российское могущество прирастать будет Сибирью, полностью оправдалось. Здесь добывается 85 процентов российского природного газа, 60 процентов нефти, 75 процентов угля, выплавляется 75 процентов алюминия, расположены высокотехнологичные производства.

Материалы к законопроекту

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