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Опубликован порядок президентских выплат полицейским, росгвардейцам, прокурорам

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Рассматриваются особенности выплаты 15 000 рублей сотрудникам правоохранительных органов

Чем регулируется

Президент РФ подписал Указ от 30.08.2021 № 503 "О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах" (текст ниже)

Получатели выплат

Выплаты будут производиться в пользу:

  • прокуроров,
  • сотрудников Следственного комитета Российской Федерации ,
  • сотрудников органов внутренних дел,
  • сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
  • сотрудников органов принудительного исполнения,
  • сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
  • сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
  • лиц, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции
  • лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи

Сумма выплат

Выплата составит 15 000

Сроки выплат

Согласно документу выплата должна быть осуществлена в сентябре.

Однако допускается более позднее перечисление выплаты.

Другие особенности

Установлен запрет на удержание из сумм выплат на основании исполнительных документов, решений судов и других органов и должностных лиц.

Текст документа


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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