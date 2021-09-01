Опубликован порядок президентских выплат полицейским, росгвардейцам, прокурорам

Рассматриваются особенности выплаты 15 000 рублей сотрудникам правоохранительных органов
Чем регулируется
Президент РФ подписал Указ от 30.08.2021 № 503 "О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах" (текст ниже)
Получатели выплат
Выплаты будут производиться в пользу:
- прокуроров,
- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации ,
- сотрудников органов внутренних дел,
- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
- сотрудников органов принудительного исполнения,
- сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
- сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
- лиц, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции
- лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи
Сумма выплат
Выплата составит 15 000
Сроки выплат
Согласно документу выплата должна быть осуществлена в сентябре.
Однако допускается более позднее перечисление выплаты.
Другие особенности
Установлен запрет на удержание из сумм выплат на основании исполнительных документов, решений судов и других органов и должностных лиц.