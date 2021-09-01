Усиление ответственности за половые преступления над детьми

Рассматривается предложение по расширению возможности применения пожизненного наказания за преступления против несовершеннолетних (Законопроект № 1248305-7)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенатор Российской Федерации А.А.Турчак; Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, А.Е.Хинштейн

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о пожизненном заключении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в случае, если они:

совершенны лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершены в отношении двух или более лиц;

сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



