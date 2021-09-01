Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Усиление ответственности за половые преступления над детьми

Версия для печати

Рассматривается предложение по расширению возможности применения пожизненного наказания за преступления против несовершеннолетних (Законопроект № 1248305-7)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенатор Российской Федерации А.А.Турчак; Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, А.Е.Хинштейн

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о пожизненном заключении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в случае, если они:

  • совершенны лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • совершены в отношении двух или более лиц;
  • сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке


Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога