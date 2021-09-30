Техосмотр отменят, но не полностью

Внесено предложение об отмене техосмотра (Законопроект № 1249892-7).





Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, А.В.Кутепов; Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, Е.С.Москвичев

Содержание инициативы

Отмена техосмотра. Согласно законопроекту легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру.

Сохранение техосмотра. Обязательность прохождения технического осмотра сохраняется для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и с года изготовления которых прошло более четырех лет, включая год их изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, в случаях постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр, в дорожно-транспортных происшествиях (учитывая количество зарегистрированных автомобилей и аварий с их участием) составляет 1,1% и 0,7 % соответственно.

Оценка

Специалисты отмечают, что предлагаемые изменения являются формальными, поскольку не вносятся изменения в Закон об ОСАГО, который допускает взыскания с виновника ДТП, имеющего просроченную диагностическую карту, суммы выплаченные по осаго.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке