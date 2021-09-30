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Упрощение получения пенсии по случаю потери кормильца выпускниками школ

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Рассматривается предложение по установлению нового порядка выплаты пенсии выпускникам школ (Законопроект № 1250774-7)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Содержание поправок

Согласно законопроекту возобновлять выплату пенсии предлагается без истребования заявления об этом, т.е. на основании документов (сведений), подтверждающих поступление лица на очное обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным образовательным программам, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена ввиду отсутствия у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая мера направлена на стимулирование дальнейшего обучения получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку позволит обеспечить стабильность и непрерывность пенсионных выплат, а также ускорить восстановление уровня их материального обеспечения вначале нового цикла обучения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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