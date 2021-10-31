Как ЦБ будет ограничивать ставки по вкладам?

Рассматривается новый порядок ограничения ставок по вкладам (Законопроект № 1256256-7)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроекту Банк России вправе ввести ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, в виде максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в рублях, вкладам в долларах США, вкладам в евро.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что прежний порядок ограничения ставок по вкладам, основанный на ставке LIBOR становится неактуальным, поскольку одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой.

Материалы к законопроекту

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