Дефицит Пенсионного фонда на 2022 составит более 120 млрд. рублей

Подготовлен проект бюджета Пенсионного фонда (Законопроект № 1258296-7)
Автор документа
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Доходы фонда
Прогнозируется, что общий объем доходов составит 10 032 456 725,7 тыс. рублей (или более 10 триллионов рублей).
Расходы фонда
Расходы фонда составят 10 154 848 745,7 рублей.
Дефицит
Объем дефицита бюджета Фонда предполагается в сумме 122 392 020,0 тыс. рублей
Материалы к законопроекту
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