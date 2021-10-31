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Автоматическая компенсация инвалидам расходов по ОСАГО

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Рассматривается изменение порядка компенсации расходов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (Законопроект № 1258301-7)

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно которому внедряется беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО Пенсионным фондом на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского Союза Автостраховщиков.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях перехода на предоставление отдельных мер социальной поддержки по принципу "единого окна" с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации ("Социальное казначейство").

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектами и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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