Обзор прав семей и детей за сентябрь 2021

В обзоре представлены законопроекты о защите прав семей и детей.

Бесплатная парковка для многодетных семей – Законопроект № 1242902-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родители (усыновители), опекуны (попечители) в семье, имеющей в составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, имеют право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что рождение детей резко снижает качество жизни семьи. При появлении в семье одного ребенка душевой доход членов семьи снижается на 30 %, двоих детей - на 60 %, троих - на 75 %. В связи с этим необходимо наращивать меры государственной поддержки многодетных семей, а также формировать соответствующее отношение к таким семьям со стороны общества.

Родителям обеспечат бесплатное нахождение в стационаре с ребенком инвалидом – Законопроект № 1244343-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка. В Пояснительной записке указывается, что инвалидность ребенка становится тяжелым испытанием для семьи. Как правило, таким детям требуется постоянное внимание и забота, непосредственное участие родителей или иных близких при проведении комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий.

Бесплатный проезд для студентов на общественном транспорте – Законопроект № 1251022-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси). В Пояснительной записке указывается, что студентам очного обучения часто приходится пользоваться общественным транспортом, оплата которого может «съесть» значительную часть студенческого бюджета. Единых льгот при проезде на общественным транспорте для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не предусмотрено.

ЕГЭ по выбору и обязательность экзамена по литературе – Законопроект № 1249733-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена по желанию обучающегося. Если такое желание отсутствует, государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Вводится обязательный экзамен по литературе в письменной либо устной форме. В Пояснительной записке указывается, что около 70 процентов граждан России выступают против обязательного единого государственного экзамена. Большинство граждан готовы согласиться с ЕГЭ при его проведении исключительно на добровольной основе.

Упрощение возобновления выплаты пенсии по случаю потери кормильца выпускникам школ – Законопроект № 1250774-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому возобновлять выплату пенсии предлагается без истребования заявления об этом, т.е. на основании документов (сведений), подтверждающих поступление лица на очное обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным образовательным программам, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена ввиду отсутствия у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая мера направлена на стимулирование дальнейшего обучения получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку позволит обеспечить стабильность и непрерывность пенсионных выплат, а также ускорить восстановление уровня их материального обеспечения вначале нового цикла обучения.

Выплаты сиротам на приобретение жилья – Законопроект № 1247651-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить на федеральном уровне в качестве альтернативы предоставлению жилого помещения детям-сиротам предоставление денежной выплаты на приобретение жилья в собственность получателей сертификатов. Формирование размера стоимости сертификата предлагается установить исходя из социальной нормы площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина в размере 33 кв. метров.

Усиление ответственности за половые преступления над детьми – Законопроект № 1248305-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о пожизненном заключении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в случае, если они:

• совершенны лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

• совершены в отношении двух или более лиц;

• сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В Пояснительной записке указывается, что представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021