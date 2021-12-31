Изменение порядка признания лиц иностранными агентами

Госдума рассмотрит предложение по установлению судебного порядка признания лиц иностранными агентами.
Законопроект № 35591-8.
Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди».
Содержание инициативы
Согласно законопроекту право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица, передается суду.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что существующие критерии признания физического либо юридического лица иностранным агентом трактуются неоднозначно и не позволяют выявить прямую связь между деятельностью физического либо юридического лица и интересами иностранного государства и иного лица.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.
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