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В России предлагают увековечить день распада СССР

Для рубрики Общество. Люди. События
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Депутаты предлагают закрепить день официального распада СССР в качестве памятной даты.

Законопроект № 47090-8.

Автор предложения

Законопроект подготовлен представителем от ЛДПР Б. А. Чернышовым.

Содержание предложения

Согласно законопроекту устанавливается новая памятная дата: 26 декабря — День памяти о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве. Законодательное закрепление памятной даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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