В России предлагают увековечить день распада СССР

Депутаты предлагают закрепить день официального распада СССР в качестве памятной даты.
Законопроект № 47090-8.
Автор предложения
Законопроект подготовлен представителем от ЛДПР Б. А. Чернышовым.
Содержание предложения
Согласно законопроекту устанавливается новая памятная дата: 26 декабря — День памяти о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве. Законодательное закрепление памятной даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России.