ФСБ и МВД будут жестче контролировать покупателей оружия

Депутаты предлагают ужесточить контроль за лицами, приобретающими оружие.
Законопроект № 45616-8.
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от Единой России:
депутаты Государственной Думы А. Е. Хинштейн, В. И. Пискарев, А. Б. Выборный.
Содержание инициативы
Согласно законопроекту органы ФСБ и МВД будут проводить проверку в отношении кандидатов на приобретение оружия на предмет наличия (отсутствия) опасности нарушения прав и свобод граждан в связи с причастностью к организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением использовать оружие в противоправных (преступных) целях.
Исключение из-под контроля
Такие проверки не будут проводится в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности госслужбы.