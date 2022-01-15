ФСБ и МВД будут жестче контролировать покупателей оружия

Депутаты предлагают ужесточить контроль за лицами, приобретающими оружие.

Законопроект № 45616-8.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России:

депутаты Государственной Думы А. Е. Хинштейн, В. И. Пискарев, А. Б. Выборный.

Содержание инициативы

Согласно законопроекту органы ФСБ и МВД будут проводить проверку в отношении кандидатов на приобретение оружия на предмет наличия (отсутствия) опасности нарушения прав и свобод граждан в связи с причастностью к организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением использовать оружие в противоправных (преступных) целях.

Исключение из-под контроля

Такие проверки не будут проводится в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности госслужбы.