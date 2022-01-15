В Госдуме рассмотрят закон о продуктах жизнедеятельности животных

Госдума рассмотрит предложение по урегулированию оборота продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.
Авторы предложения
Законопроект подготовлен следующими лицами:
сенаторы Российской Федерации А. Д. Артамонов, А. П. Майоров, С. Г. Митин, М. А. Афанасов, В. Ф. Новожилов, депутат Государственной Думы В. И. Кашин.
Содержание законопроекта
Законопроект определяет правовые основы обращения продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в целях обеспечения их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот как источника повышения плодородия почвы.
Дается определение понятий, связанных с продуктами жизнедеятельности:
продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных — экскременты сельскохозяйственных животных, в том числе навоз и помет с влагопоглощающими материалами на растительной основе или без них, иловые осадки сточных вод, донные отложения, складируемые (образующиеся) на специализированных площадках, используемые как источник повышения плодородия почвы и/или в качестве сырья для производства другого продукта, предназначенного для повышения плодородия почвы, и/или предназначенные для реализации в целях повышения плодородия почвы в порядке, предусмотренном требованиями технических условий и технологического регламента
Предусматривает закрепление права собственности на продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Отсутствие прямо закрепленного в законодательстве права собственности на такие продукты существенно усложняет сельскохозяйственную деятельность, создает риски и практически делает невозможным оборот таких продуктов.