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Преступников будут лишать российского гражданства

Для рубрики Общество. Люди. События
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Чиновники рассмотрят новый закон о гражданстве.

Законопроект № 49269-8.

Автор проекта

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Отдельные положения проекта

Предлагается принять новый закон о гражданстве.

Гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации.

Вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации.

Прекращение гражданства Российской Федерации в связи с совершением преступления, использованием подложных документов и сообщением заведомо ложных сведений подлежит обязательному согласованию с Президентом Российской Федерации.

Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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