Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов в России

Чиновники хотят установить штрафы за незаконную реализацию билетов на финал Лиги Чемпионов.
Законопроект № 48782-8.
Автор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ.
Содержание поправок
Предлагается установить административную ответственность за незаконную продажу билетов на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22.
Размер штрафа для физических лиц может составить от 20 до 25 стоимостей входного билета.
При реализации поддельных билетов штраф составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.