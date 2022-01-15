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Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов в России

Для рубрики Мошенничество
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Чиновники хотят установить штрафы за незаконную реализацию билетов на финал Лиги Чемпионов.

Законопроект № 48782-8.

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

Предлагается установить административную ответственность за незаконную продажу билетов на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22.

Размер штрафа для физических лиц может составить от 20 до 25 стоимостей входного билета.

При реализации поддельных билетов штраф составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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