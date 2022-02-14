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Перспективы расширения прав ВБД: досрочная пенсия, повышение ЕДВ, обеспечение жильем

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Рассматривается предложение по расширению пенсионных, жилищных и иных прав ветеранов боевых действий (Законопроект № 65605-8)

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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