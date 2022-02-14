Перспективы расширения прав ВБД: досрочная пенсия, повышение ЕДВ, обеспечение жильем

Рассматривается предложение по расширению пенсионных, жилищных и иных прав ветеранов боевых действий (Законопроект № 65605-8)
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Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Рассматривается предложение по расширению пенсионных, жилищных и иных прав ветеранов боевых действий (Законопроект № 65605-8)
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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