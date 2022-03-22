Предоставление земли для семейных поместий

Рассматривается предложение о праве граждан на выделение участков для создания семейных поместий (Законопроект № 87131-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, С.Д.Леонов, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева

Содержание предложения

Согласно законопроекту гражданину Российской Федерации на основании его заявления о предоставлении земельного участка для создания семейного поместья однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, свободный от прав третьих лиц и находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара.

Семейное поместье - земельный участок с находящимся на нём индивидуальным жилым домом и иными строениями вспомогательного использования, иным имуществом, на котором из поколения в поколение постоянно проживают члены семьи (граждане Российской Федерации, связанные между собой родством и (или) свойством), ведущие хозяйство.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что одним из путей решения проблемы вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, возрождения сельских территорий и сельского хозяйства могло бы стать предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для «дальневосточного гектара», в целях создания ими семейных поместий.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по теме