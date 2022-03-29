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Равные права родителей, ухаживающих за детьми, на бесплатное переобучение

Госдума рассмотрит предложение по предоставлению обоим родителям права на переобучение.

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Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России:

депутаты Государственной Думы С. В. Бессараб, Т. В. Буцкая, Л. И. Ковпак, О. А. Колесников.

Содержание поправок

Согласно законопроекту профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование одного из родителей в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, осуществляются по направлению органов службы занятости.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что Закон «О занятости населения» предусматривает возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости только женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Существующее положение является несправедливым в отношении отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Законопроект № 92207-8.

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Максим Юзвак
Максим Юзвак