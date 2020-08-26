Как бухгалтеры становятся массмедиа. И чего нам всем остерегаться в сети

Для начала придется покаяться за этот материал. Потому что это — еще одна капля в тот гигантский поток информации, который обрушивается на каждого жителя Земли каждую минуту. Однако надеюсь, что именно мои «пять копеек» будут полезны.

«Информационный взрыв»

По статистике, в прошлом году в Инстаграме публиковалось более 277 тысяч сообщений каждую минуту. И еще 55 тысяч фото! Твиттер каждую минуту пополнялся на полмиллиона твиттов (511,2 тыс). А добавьте к этому ежеминутно пересылаемые 18 млн текстов (подробнее об этом тут). В 2020 году, несомненно, цифры еще подрастут. И это лишь маленькая иллюстрация того, что уже получило название эпохи «информационного взрыва», в которую мы с вами живем.

К этому году в мире накоплено примерно 44 зеттабайта информации. Цифра, которую даже представить трудно. Если бы каждый гигабайт в зеттабайте был бы кирпичом, то из них можно было бы построить две с половиной сотни великих китайских стен (в каждой их которых почти 4 млрд кирпичей). И это только один зеттабайт. При этом, по оценкам ученых доля полезной информации из этого массива не превышает 35%!

Помните, герой фильма «Москва слезам не верит» предрекал, что скоро «ничего не будет, ни кино, ни театра, ни книг, ни газет; одно сплошное телевидение». В ХХI веке оказалось, что нас окружает медиапространство, от которого не скроешься.

И не важно, кто ты — бухгалтер или биржевой брокер, журналист или офис-менеджер. Если дома не успел прочесть новости — увидишь их на экране телевизора в вагоне метро. Послание президента, чтобы не пропустить, ретранслируют уже на фасадах жилых домов. Социальные сети и мессенджеры, хочешь этого или нет, перескажут всю новостную повестку дня...

Сам себе медиа

Думаете, я не прав? В прошлогоднем исследование медиапотребления в России консультанты из Deloitte сделали вывод, что на смартфоне среднестатистического россиянина установлено 4 мессенджера. Доля тех, кто считает для себя соцсети и блоги ключевым источником информации варьируется от 2/3 (в группе 16-24 года) до ? (в группе 55 ). Количество аккаунтов, заведенных среднестатистическим россиянином, посчитать сложнее, однако сегодня их явно больше двух.

На заре бума соцсетей я опубликовал на «Клерке» небольшую заметку «Интернет: в круге третьем». Тогда я писал, что выход в соцсети — это попытка наощупь найти свой социальный круг.

Сегодня оказалось, что благодаря широкому распространению интернета, появлению доступных смартфонов и широкому распространению культуры общения в социальных сетях, каждый человек может стать не просто медиа, а массмедиа. Что, кстати, с успехом демонстрируют некоторые бухгалтеры, специалисты по налогам и т.д. здесь, на портале.

Однако это скорее исключения. А правило — что современные возможности по получению, производству и распространению информации зачастую значительно превосходят соответствующие навыки конкретного человека.

Люди стали превращаться в медиа, не представляя ни правил, по которым они функционируют, ни о возможной ответственности за нарушение этих правил.

Вывод из этого один — даже для весьма далеких от журналистики людей сегодня необходимы навыки жизни в медиасреде, навыки использования медиаинструментов. По большому счету, речь идет о медиаграмотности для людей, которые в медиа не работают, но интересы их (профессиональные или личные) находятся в информационном поле.

Первое правило любого медиа — это проверка информации. При том, что ситуация меняется порой весьма стремительно.

Простой пример. Письмо ФСС РФ от 15.07.2011 N 14-03-11/15-7481 разрешило делегировать право подписи на листке нетрудоспособности заместителю руководителя, курирующему соответствующие вопросы. Однако меньше, чем через месяц Письмом от 05.08.2011 N 14-03-11/05-8545 ФСС предыдущее письмо отменило. Кто не увидел второе письмо, кто пошел смотреть обсуждения и разъяснения в различных форумах — те пали жертвой медиасреды.

Грамотный бухгалтер на это возразит, что надо смотреть документы в первоисточниках. И будет прав на 100%.

А теперь представьте, что вы наткнулись на заголовок «Депутаты Госдумы хотят запретить хождение долларов в России». (Это, кстати, реальный заголовок.)

Куда бежать проверять? И что с этим делать? Особенно если у вашей компании валютный счет или лично у вас сбережения в баксах? На самом деле, если внимательно изучить текст, то выяснится, что это не более, чем громкое заявление отдельных народных избранников. Но как в принципе бороться с разного рода информационными фальшивками, которые нам попадаются чуть ли не ежедневно?

«Доверяй, но проверяй». Правила фактчекинга

Наш Центр медиапрактик НИУ ВШЭ предлагает изучить три ключевых правила фактчекинга.

Правило 1. Сосредоточиться на главном. Определить круг действительно актуальных и важных тем именно для вас. И отслеживать их в приоритетном порядке. Это позволит вам достаточно быстро начать понимать, как развиваются процессы в этих сферах. И не поддаваться на провокации.

Правило 2. Выключите эмоции. Если информационный материал вызывает сильные эмоции, вполне вероятно, что его авторы— вольно или невольно — искажают факты.

Правило 3. Формируйте коллективные системы проверки информации. Понятно, что подтвердить те или иные медицинские факты лучше всего смогут люди с профильным образованием. А финансовые тренды — экономисты. Создавая неформальные круги друзей-экспертов в разных сферах, вы сможете легче проверять информацию.

По сути, это технологии классических СМИ, в которых накоплен значительный опыт отсечения недостоверной и недоказанной информации. Конечно, на 100% они не защитят от ошибок. Однако позволят в значительной степени обезопасить себя и от решений, построенных на основе недостоверной информации, и от нежелательных последствий финансового, репутационного и правового характера.

Как работает редактор с информацией, которую предложил ему сотрудничающий с ним автор? Для начала выясняется источник информации — где и от кого она получена. Далее следует «сертификация» — насколько этот источник надежен, насколько органично то, что именно эта информация появилась у него именно в этот момент, и почему он решил поделиться ей именно с этим автором. Далее следует этап проверки. Ищется первоисточник (документ, заявление). Изучается контекст, в котором существует поступившая информация, возможные последствия ее обнародования.

По сути дела, то же самое предлагает и Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).

Среди ее рекомендаций — изучите источник (насколько о надежный), проверьте автора (о чем и как он писал до этого), проверьте дату статьи (возможно, это старая и уже не актуальная статья), проверьте ссылки, о которых говорит автор, оценивайте непредвзято (чтобы личное отношение не помешало объективному восприятию), спросите у экспертов.

Перефразировав известную мысль, можно сказать: «Как медиа жить — по-журналистски выть». И помните — выполнение этих нехитрых правил может уберечь от больших проблем: весной российские власти ужесточили наказание за фейки о коронавирусе — теперь их за распространение может грозить даже уголовная ответственность. Показавшееся интересным и пересланное сообщение в мессенджере может обернуться как минимум штрафом.