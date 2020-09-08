Изменись или умри. Дарвинизм пришел в профессиональную жизнь

С месяц назад мир потряс громкий скандал. В США разорился стартап ScaleFactor. Его создатели 6 лет убеждали инвесторов и клиентов, что созданный ими искусственный интеллект полностью заменит бухгалтеров. Тут-то и обнаружилось, что все расчёты вручную ведут живые люди — обычные бухгалтеры. А 100 млн долларов, инвестированные в программу автоматизации бухучета, особых результатов не дали.

Тем не менее визионеры настойчиво предрекают смерть профессии бухгалтера в ближайшие 10 лет. Они верят в компьютерные технологии и блокчейн. Правы ли они, бог даст, увидим сами.

Однако уже сейчас понятно, что будущее за интенсификацией труда (при этом российская производительность примерно втрое ниже западной). А это значит, что с новыми технологиями или без них, количество тех же бухгалтеров, работающих в одной компании, будет снижаться. А конкуренция — соответственно расти.

«Учиться, учиться и еще раз учиться...»

В советские времена специалист точно знал, что спокойно доработает на своем месте до пенсии. А чтобы получить тринадцатую зарплату, можно изредка слушать лектора общества «Знание». Лет 10 назад коллеги-аудиторы жаловались, что теперь приходится ходить переучиваться каждые 5-7 лет. Сегодня стало понятно: чтобы быть востребованным на рынке, надо учиться постоянно и всю жизнь (Lifelong learning).

Это, конечно, не значит, что надо забыть все, чему учили в институте. (Тут-то как раз достаточно следить за тем, как меняются требования регуляторов.) Речь идет о так называемых «мягких навыках» (soft skills), надпрофессиональных умениях, которые все чаще становятся ключевыми для определения успешности человека в новой реальности. Есть мнение, что «мягкие навыки» обеспечивают нам 85% жизненного успеха, в то время как интеллект, образование, в общем, «жесткие навыки» — всего 15%.

Недавнее исследование коллег из Высшей школы экономики показало, что даже на одинаковых позициях именно личностные характеристики (добросовестность, экстравертность, невротизм, открытость новому и согласность) играет важную роль при определении зарплаты. В сумме они могут дать прибавку в 5% зарплаты. Практически столько же, сколько дает высшее образование! Подробнее тут.

Кроме того, как отмечают авторы исследования, экстраверсия, выраженная в развитых коммуникативных навыках, ценится на более высоких позициях или же в сферах, предполагающих непосредственный контакт с клиентами (сфера услуг и торговля). Согласно опросу, наиболее разговорчивыми оказались руководители высшего и среднего звена (33,3%) и специалисты высшего и среднего уровня квалификации (29,6% и 29,3% соответственно).

Ставший популярным в последнее время в некоторых магазинах «мягкий чек» экономит ваше время у кассы. «Мягкие навыки» экономят ваше время и силы при движении по карьерной лестнице. Поскольку работодатель достаточно быстро составляет представление о вас.

Мы — то, что и как мы говорим

Важнейшим из «мягких навыков» считается коммуникация —передача информации, обмен знаниями или сведениями между людьми. Мы все так или иначе общаемся, но лишь немногим удается за минуту общения расположить собеседника к себе. Два важных навыка здесь — искусство делового общения (умение вести переписку и переговоры с коллегами, чтобы решать задачи и добиваться поставленных целей) и презентация (умение понятно и четко говорить, доносить свои идеи до других людей, чтобы вас понимали и запоминали).

По сути дела, умелая коммуникация обеспечивает двойной эффект: позволяет быстро находить единомышленников и партнеров, а также помогает представить себя и свое мнение в выгодном свете, если угодно, распиарить себя.

Очевидно, что в последние десятилетия объем общения вырос, поскольку изменилась форма этого общения. Оно постепенно перетекает из оффлайна в онлайн. И новая реальность диктует новые правила. В общем, как писал в своем самом известном постаппокалиптическом романе Стивен Кинг, мир сдвинулся с места и больше никогда не будет прежним.

Я — это мой образ в Сети

Современный человек, все больше и больше времени проводящий в социальных сетях, зачастую не ради развлечения, а по работе, должен уметь создать свой образ и умело поддерживать его. К примеру, в ясной и спокойной форме выразить свою точку зрения, желания, потребности и чувства. Кроме того, нужно понимать разницу между формальным и неформальным общением, учитывая особенности получателя и контекст ситуации при создании сообщений.

Иногда сохранять нейтралитет в соцсетях — довольно сложная задача, а сложная она потому, что люди не всегда отдают себе отчет в том, что поставлено на кон и чем они рискуют ради красивого словца.

Печальным примером могут служить оборвавшиеся карьеры не одного российского пиарщика. И не только пиарщиков, поскольку западная модель ответственной коммуникации постепенно приходит и к нам. Если даже люди, выбравшие своей профессией коммуникации, не всегда до конца осознают последствий своих действий в соцсетях, что уж говорить о неподготовленных людях?!

Пожалуй, ключевой совет в этой сфере — если не знаешь, как поступать, действуй по закону. Писанному и неписанному. Полезно, например, придерживаться вот таких правил сетевого этикета:

Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.

Уважайте время и возможности других.

Выражайте свои мысли четко и коротко. Не отправлять каждое слово отдельными сообщениями. И не «растекайтесь мыслью».

Не стоит злоупотреблять голосовыми сообщениями. Собеседнику может быть неудобно их слушать.

Прежде чем позвонить в мессенджере, вежливо будет задать об этом письменный вопрос.

Не ввязывайтесь в конфликты. Не теряйте лицо.

Не злоупотребляйте восклицательными знаками, заглавными буквами, кавычками и другими способами привлечь внимание.

Избегайте «облегченных» и чересчур разговорных вариантов ответов.

Помогайте другим там, где можете.

Уважайте право на частную переписку.

Учитесь прощать другим их ошибки.