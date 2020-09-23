Как чужие картинки приводят в суд: что нужно знать об авторском праве в интернете

На днях ко мне обратилась преподавательница факультета журналистики одного из уральских университетов с необычной просьбой — разрешить включить одну из моих статей в статей в хрестоматию для студентов-журналистов. Я, конечно, с радостью разрешил, напомнив, что нужно еще согласие редакции, опубликовавшей текст. А сам подумал, что неплохо бы поговорить об авторских правах в интернете.

У нас ведь до сих пор многие без зазрения совести публикуют у себя в блогах чужие фотографии и тексты, без всякой ссылки на авторов. В лучшем случае, пишут «найдено на просторах интернета». О том, что это сродни адресу «на деревню, дедушке», говорить не буду.

Гораздо важнее другое. Такая простота в заимствовании чужого нет, не хуже воровства. Но законодательством как раз к воровству может быть приравнена.

Интернет уже прочно вошел в сферу правового регулирования. И отсутствие понимания этого не освободит от ответственности. За каждое действие, несущее моральный или материальный урон физическому или юридическому лицу, придется ответить по закону... А урон тут налицо. Ведь кто-то, чтобы написать текст или сделать удачный снимок, учился, тратил время, силы, может, даже не спал ночи. Невинная, казалось бы, фотография на вашей страничке может стать причиной больших неприятностей.

Недавний пример: в августе Петроградский районный суд северной столицы по заявлению французского фотографа взыскал с певицы Зары 100 тысяч рублей за нарушение авторского права и еще 50 тысяч компенсации морального вреда. Фотограф обнаружил свой снимок, который он делал для Cosmopolitan, на сайтах Зары, в ее клипе «С понедельника» и на рекламной афише и пошел в суд. В своем иске он требовал 1,6 миллиона рублей, но суд уменьшил сумму компенсации. При этом по Гражданскому кодексу (ст. 1301 ГК РФ) суд может определить выплату компенсации в размере от 10 тысяч до пяти миллионов рублей.

В соцсетях авторское право также работает. Оно защищает все картинки, тексты, гифки и видео. Делая репост чужой публикации, вы не нарушаете авторские права создателя контента. А вот публиковать картинку или текст без разрешения и указания автора — это нарушение закона.

Короче говоря, заимствуя чужое, полезно помнить простые правила.

Чужой текст

Обязательно нужно указывать имя автора оригинального текста. Если имя автора неизвестно, достаточно псевдонима. Второе условие — указать, где этот текст был опубликован. Не ленитесь потратить несколько минут, чтобы найти первоисточник и дать на него прямую ссылку. Третье правило — заимствование может осуществляться в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях. И в объемах, необходимых для вашей цели. (На это, кстати, особо указала Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в решении от 25.04.2017 N 305-ЭС16-18302 по делу N А40-142345/2015 («Илья Варламов против Архи.ру»).) Все остальное — плагиат.

На днях координатор литературного конкурса «Класс!» рассказала «АиФ» про вопиющую историю. У одного участника обнаружили целые куски из миниатюры Михаила Задорнова.

Если вам понравился весь текст, проще — договориться с автором или правообладателем (им может быть издатель или наследники писателя).

Чужое фото

Похожие правила действуют и в отношении картин/фотографий. Публиковать чужое можно, если:

право использования передано правообладателем по договору; получено письменное согласие от правообладателя; изображение не является объектом авторского права (например, госсимволика); изображение/фотография стали общественным достоянием (в России это происходит через 70 лет после смерти автора); изображение/фотография находятся в свободном использовании; на изображение/фотографию распространяются условия открытой лицензии или лицензии Creative Commons.

Стандартный алгоритм действий, если хотите использовать чужой контент в своем медиа, прост. Найдите автора, посмотрите, указаны ли у него на сайте условия публикации. Свяжитесь с ним и договоритесь.

Вот еще один пример, насколько плачевными могут быть последствия неуважения закона. Волгоградское ООО «Восьмая заповедь» пару лет назад стало настоящим ужасом для ряда онлайн-СМИ. Совладелец ООО фотограф Павел Сытилин обнаружил, что его фото без его ведома активно перепечатывают разные СМИ. Зафиксировав факт нарушения своих прав у нотариуса, фотограф отправился в суд. И, судя по сообщениям СМИ, только с одного ООО «РУС-Медиа Групп» взыскал около миллиона рублей.

Также важно, что закон запрещает перерабатывать чужие фото без согласия автора, удалять их водяные знаки с фотографии или брать кусочек чужой картины.

В общем, как говорят юристы, чтобы не попасть впросак, лучше использовать свои собственные фотографии. И при этом помнить, что даже сделанное вами изображение другого человека можно использовать, если получено его письменное согласие. А в коммерческих целях фото другого человека может использоваться только при условии выплаты вознаграждения, если соглашением не предусмотрено иное.

Чужое видео и музыка

... Министр по культуре и туризму Калининградской области неделю назад опубликовал у себя на странице проморолик об отдыхе в Калининградской области, якобы созданный подведомственной организацией. И пообещал, что его будут крутить как рекламу к будущему туристическому сезону. А вот читатели быстро выяснили, что видео является калькой рекламы путешествий во Владивосток. Позаимствовали не только идею клипа, но и несколько кадров. Чиновник попытался замять скандал, но осадок остался.

Юристы говорят: использовать чужое видео и музыку, особенно в коммерческих целях (а реклама отдыха к ним относится) нельзя! Даже 10 секунд чужой музыки или видео — это нарушение авторского права. Поэтому, например, для фонового звука лучше использовать произведения со свободными лицензиями Creative Commons.

И вообще, например, в Youtube можно размещать только контент, свободный от прав третьих лиц, или контент, на размещение которого получено согласие правообладателя. На практике такое разрешение получить сложно. Не всегда можно найти нужный контакт и связаться с ним, а лицензия на использование популярных хитов может быть очень дорогим удовольствием.

В сети, конечно, полно видеороликов, известных фильмов и популярных песен, которые выложили там без всяких разрешений. Но вам же не обязательно копировать худшие практики?! К тому же, поступая так, вы действуете на свой страх и риск. Если правообладатель пожалуется на нарушение его прав, в лучшем случае вашу публикацию просто удалят. (Бдительнее всего за соблюдением авторских прав следят YouTube, Instagram и Facebook — на этих платформах неправомерно использованный контент может провисеть от нескольких минут до нескольких часов, если речь идет о видео или музыке.) В худшем — вы можете ответить за это, если дело дойдет до суда.

Понятно, что если вы не звезда шоу-бизнеса и не использовали чужой контент в коммерческих целях, то вряд ли с вами будут связываться, предъявляя миллионные иски. С другой стороны, в интернете ничего нельзя спрятать. И если вы станете знаменитостью через 10 лет, кто-нибудь вполне может вспомнить о былых некрасивых поступках...