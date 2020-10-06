Против фейка нет приема? Как разобраться в непроверенной информации, если вы бухгалтер, а не журналист

Новость последней недели – ученые РАН внесли в «Русский орфографический словарь» 675 новых слов. В число «вновь прибывших» попало и слово фейк. Почему бухгалтеру тоже нужно об этом знать? Ответ прост: как минимум, вы ведь тоже читаете новости.

С «легкой руки» американского президента этот термин вошел в обиход во всех языках мира. Хотя, конечно, проблема «фальшивых новостей» не нова. Некоторые исследователи считают, что первые фейки появились в Англии еще в XVIII веке.

Что такое фейк? Это сообщения, создатели которых намеренно вводят читателей в заблуждение. Это может быть:

устаревшая информация;

никчемная информация (важность преувеличена);

непроверенная информация;

постановка или шутка;

натяжка;

результат некомпетентности (в том числе из-за логических ошибок или информации от некорректного источника);

подмена информации мнением или оценкой;

вброс (пиар/пропаганда).

Сегодня фейки все чаще и чаще используются в том числе и как инструмент недобросовестной конкурентной борьбы. Был у меня такой случай…

Придя на работу утром, читаю прогноз курса валют со ссылкой на родную аудиторско-консалтинговую компанию. Прогноз совершенно фантастический: рост курса доллара вдвое в течение месяца. К реальности - никакого отношения. Но главное - как pr-директор, я точно знаю, что мы такой прогноз не давали. Пока мы выясняем, что прогноз распространила фейковая компания, чья аббревиатура повторяет нашу, начинают звонить, мягко говоря, удивленные партнеры и клиенты. В общем, перспектива репутационных потерь начинает материализовываться. И больших усилий стоило отмежеваться от липовой новости и компании-двойника.

Однако часто бывает, что только репутационные издержки – это еще полбеды. Три года назад фейк ABC привел к обрушению рынка на $300 млрд. Тогда сообщалось, что советник по национальной безопасности Майкл Флинн даст свидетельские показания о том, что Дональд Трамп просил его связаться с представителями российского правительства во время кампании 2016 года. Индекс S&P 500 рухнул на 38 пунктов.

Совсем недавно французская строительная компания Vinci недавно потеряла 18 % своей стоимости из-за фальшивого пресс-релиза, согласно которому в ходе финансовой проверки у нее были выявлены серьезные нарушения. (Информацию опубликовало солиднейшее агентство Blomberg, которое, впоследствии было оштрафовано на 5 млрд евро.)

Согласно прошлогоднему американскому исследованию Университета Балтимора и компании CHEQ, фирмы будут ежегодно терять около $9 млрд из-за дезинформации в области здравоохранения, $17 млрд — из-за финансовой дезинформации, $9 млрд — из-за управления репутацией, $3 млрд — из-за усилий по обеспечению безопасности платформы и $400 млрд — из-за фиктивной политической рекламы. Бренды теряют около $235 млн в год из-за показа рекламы наряду с поддельными новостями.

Собственно, это и ответ на вопрос, зачем бухгалтеру умение распознавать фейки. Главбух безусловно входит в топ-менеджмент компании, и ее финансовое состояние в том числе из-за фейков не может его не касаться.

На мой взгляд, есть три причины лавинообразного роста числа фейков. Первая – традиционная. В кризисные времена, когда неопределенность резко возрастает, люди готовы верить во что угодно.

К примеру, за последние полгода член Общественной палаты РФ Елена Мизулина насчитала более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях. Другая история – возобновившаяся война в Нагорном Карабахе. За последние полторы недели Азербайджан и Армения десятки раз обвиняли друг друга в распространении фейков. В итоге реальную картину того, что происходит, стороннему наблюдателю установить крайне затруднительно.

Вторая причина - поток общей информации растет настолько стремительно, что выловить в нем неправду становится все труднее. А эффективно пресечь распространение фейка удается только в первые часы. В итоге оказывается, что информация-то опровергнута, а вот перепечатки и ссылки разошлись по десятках и сотням медиаканалов.

И третья причина – развитие техники и технологий. В последние годы значительную часть функций по информированию взяли на себя соцсети. Вернее, активисты соцсетей, которые зачастую некритически относятся к распространению непроверенной информации.

При этом именно развитие техники позволяет «штамповать» лже-новости. Уже сегодня технологии позволяют создавать очень похожие 3D-анимации живых людей, есть и программы, способные синтезировать голоса. Думаю, не ошибусь, если предположу, что уже в ближайшее время мы увидим фейковые видео и аудио-ролики с известными людьми.

Кстати, именно поэтому недавно Роспечати выступило с инициативой создать агрегатор по отслеживанию фейковых новостей. Поставить на борьбу с ложью искусственный интеллект, который сможет оперативно сопоставлять тысячи сообщений и отбирать все факты, относящиеся к конкретной новости или псевдо-новости. Также агрегатор будет учитывать авторитетность источника, время публикации и прилагаемые фото и/или видео. Сервис призван автоматизировать поиск распространителей дезинформации и повысить скорость реагирования на нее. На разработку сервиса предполагается потратить 94 млн рублей. Однако неясно, когда его смогут запустить.

Борьба с фейками – мировой тренд. Google ежегодно выделяет $300 млн на борьбу с фейками. Десятки миллионов долларов на борьбу с враждебной пропагандой тратят США, Великобритания и другие страны. Но фейков не становится меньше.

Что же остается простым людям? НА мой взгляд, только «фильтровать» информацию самим. А для этого – использовать самые простые и основные медианавыки:

1. Не торопитесь ставить лайк под статьей или делать репост, если вы не уверены, что это правда. Не становитесь разносчиками непроверенной информации. 2. Подумайте, почему именно этот человек в данное время поделился этой информацией. Чем он руководствовался? Только ли желанием «поведать миру» новость и изменить жизнь к лучшему. А может, своими корыстными интересами? 3. Читая ту или иную новость, представьте себя в роли внутреннего (или внешнего) аудитора. Возьмите за правило оценивать степень ее достоверности. А она определяется и тем, где эта новость опубликована и кто ее опубликовал. Если это ваш друг, то насколько он компетентен в данной теме? Если журналист, то на какой проблематике он специализируется? При этом вероятно, что конкретный известный журналист будет гораздо более трепетно относиться к правдивости статьи, под которой стоит его подпись, нежели даже авторитетное СМИ. 4. Еще один важный показатель правдивости материала – следование правилам качественной журналистики. Информация должна быть перепроверена как минимум у двух источников/информаторов. Если идет рассказ о конфликте, то должны быть представлены обе его стороны. (А если одна из сторон отказывается от комментария – это также должно быть отражено.) Если же автор сознательно игнорирует одну из точек зрения, то это не журналистика, а пропаганда.

В общем, как говаривал Юлиус Фучик, «люди… будьте бдительны»! А еще активны! Но главное – критически оценивайте любую поступающую информацию.