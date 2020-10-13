Федот, да не тот. Как логика и фактчекинг помогают бухгалтеру экономить деньги

Золотое правило бухгалтера — вокруг должен царить полный порядок. И не только финансовый. Когда все разложено по полочкам. Любой сбой, любой непорядок начинает восприниматься как вселенский хаос. И вот тут-то в вашу жизнь часто входят разного рода мошенники. Которые только этого и ждут. Как человеку, который знает, как посчитать каждую копейку, не попасть в финансовый просак?

Под благородной личиной

Пришло мне «письмо счастья». Департамент городского имущества, у которого я арендую клочок столичной земли под гараж, вспомнил обо мне. Вернее, решил, что я ему должен арендных платежей. Как положено — с пенями и штрафами. Я подозреваю, что в ДГИ просто потеряли один из моих переводов, поскольку все выплаты произвожу сугубо аккуратно.

Однако оперативно обсудить и разрешить сложившуюся ситуацию с чиновниками, мягко говоря, затруднительно. Кроме единого телефона горячей линии Правительства Москвы, других контактов нет. Письменные обращения рассматриваются по закону — месяц, а письма через портал Госуслуг о вновь начисленных пенях мне приходят теперь каждое утро.

На третий день такого информационного давления не выдержала жена — специалист по финансовому контролю нашей семьи. И — о чудо! Она через бот на сайте написала о проблеме, через 5 минут ей перезвонили и даже записали на прием на консультацию к юристу. Правда, почему-то офис оказался на Белорусской, а не по месту «прописки» Департамента горимущества.

В общем, когда я стал разбираться, выяснилось, что свято место между гражданами и отгородившимися от них глухой стеной чиновниками благополучно заполнено. Опытными и ловкими посредниками. Если в Яндексе забить «Департамент городского имущества», то сам департамент окажется... лишь на третьем месте. А верхние строчки заняты консультантами, у которых сайты исполнены в державной стилистике. И так искусно, что непосвященный обыватель легко перепутает их с официальными. А дальше все просто: консультация, психологическая обработка, предложение о помощи, и вот уже вы радостно расстаетесь со своими деньгами, каким бы рачительным бухгалтером вы ни были. Конечно, за консультационные услуги. Вот только чтобы выяснить это, надо было посмотреть адрес сайта. Простейшая технология проверки. Но всегда ли мы это делаем?!

Клоны в соцсетях

... В далеком 1996 году в Англии впервые в мире клонировали млекопитающее. Овечка Долли тогда наделала много шума. Кто же мог тогда предполагать, что спустя четверть века в роли потенциальных овечек будет выступать каждый из нас?! Пока, к счастью, только для виртуального клонирования.

Знакомая бухгалтер недавно рассказывала историю. Зашла в ВК. А там письмо от друга детства. С просьбой одолжить деньги ровно на сутки и номер карты. Какими чувствами руководствовалась барышня, которая в обычной жизни считает каждую копейку, мне не известно, но только деньги она перевела. А на следующий день выяснилось, что с другом детства все хорошо. Денег он, конечно, не просил. И его страницу даже не взламывали. Злоумышленники просто создали клон его страницы — скопировали данные и фото. И именно этот клон выманивал деньги.

Только чтобы понять это, надо было как минимум зайти на страницу этого персонажа, понять, что его даже в друзьях-то нет. Также специалисты по кибербезопасности рекомендуют удостовериться, что вам пишет именно ваш знакомый, задав ему какой-нибудь проверочный вопрос. Например, о том, где вы последний раз встречались. Занятно, что примерно так, судя по фильмам, поступали в 1941 году наши командиры, боясь, что фашисты могли подсоединиться к нашим каналам связи.

Фальшивая реклама

Еще одна история пришла от моего студенческого друга. Он в френдленте в ФБ вдруг увидел предложение от «Альфа-банка»: типа, выплачиваем семьям с детьми по 5 тысяч рублей в октябре. «Натурально так оформлено, — делился потом приятель впечатлениями. — Ну, думаю, дай попробую получить халяву...» Доверчивый приятель перешел по ссылке и не только ввел свои анкетные данные, но и номер карты. И начал ждать СМС с подтверждением. И только через несколько минут, не получив ее, стал внимательно смотреть. Тут-то и обнаружилось, что акция идет с некоего сайта 5-0-0-0.ru. Осознав происшедшее, приятель, к счастью, успел заблокировать свою карту. Ну, и уведомил СБ банка.

Наверное, стоит добавить, что мой товарищ — не бухгалтер, а профессиональный журналист, с достаточно солидным стажем работы и опытом. Предположу, что именно это позволило в последний момент не попасться в ловушку.

Как обезопасить себя?

Вообще-то, правила безопасного финансового поведения просты и достаточно известны: не «светить» на незнакомых сайтах данные своей карты, проверять поступающую информацию и т.д. Точно также все представляют, что делать при пожаре. Однако, как рассказывают пережившие эту беду, когда она случается, ты забываешь обо всем, что рассказывают с детства. В стрессовой ситуации, когда каждая секунда дорога, эмоции захлестывают и не дают мозгу выдать наиболее рациональное решение.

С фейками также. Злоумышленники зачастую искусственно создают ситуацию, когда у вас нет времени спокойно подумать и трезво рассудить. Обратите внимание: если просят денег, то они нужны срочно-срочно. Если предлагают якобы помощь, то точно рассчитывают, что вы уже находитесь в ситуации стресса. Если предлагают «халяву», то точно рассчитывают, что вы расслабитесь и потеряете бдительность.

Как этому противостоять? Только одним способом — постоянно тренироваться, доводя алгоритм проверочных действий до автоматизма. Собственно говоря, эти проверочные вопросы достаточно давно и успешно применяются в качественной журналистике: источник информации;

его реноме (насколько ему можно доверять);

есть ли подтверждения этой информации от других источников;

какова точная цитата или документ;

следить за опровержениями от официальных органов (иногда они реагируют оперативно).

И главное — старайтесь не реагировать мгновенно на призывы, которые вы видите. Сделайте хотя бы 10 глубоких вдохов и выдохов, а лучше — дождитесь, когда эмоции немного улягутся, чтобы спокойно обдумать свои действия.

Подробнее о технологиях проверки фактов мы расскажем на бесплатном вебинаре Центра медиапрактик НИУ ВШЭ 19 октября в 19:00. Зарегистрироваться для участия можно здесь.