Почему именно бухгалтер идеально подходит для систем проверки фактов

Главное событие минувшей недели – празднование юбилея кинорежиссера и теперь Героя труда Никиты Михалкова. Не знаю, кому как, а мне многие фильмы юбиляра страшно нравятся. Жаль, только, что образ бухгалтера пока не нашел отражения в его творчестве. К юбилею Михалкова я с удовольствием пересмотрел многие его картины, благо практически все телеканалы отметились ими.

Пересмотрел и фильм «12». Супер-фильм по набору актеров, замечательная идея и достойное воплощение. Однако в данном случае я хотел сказать о другом. Помните, с чего начинаются сомнения присяжных, решающих судьбу чеченского мальчика? С якобы уникального ножа, который, как выясняет героя Сергея Маковецкого, оказывается совсем не уникальным – его, оказывается, можно купить на рынке. Потом тот же самый нож возникает, когда присяжные выясняют, как был нанесен роковой удар приемному отцу мальчика. Еще один присяжный - «тифлисский армянин» и хирург – объясняет, что холодное оружие на Кавказе – это еще и культура. И каждый пацан знает, как правильно обращаться с оружием, как наносить удар. Потом еще один из членов жюри-строитель рассказывает «схему», как недобросовестные девелоперы выживают несговорчивых жильцов, чтобы снести старый дом…

Собственно, эта работа присяжных по сути является коллективной системой проверки фактов или факт-чекинга. Очевидно, что у каждого человека – свой опыт, свой «бэкграунд». И зачастую очень трудно, например, бухгалтерский опыт приложить к медицине. Получается примерно как у Чехова в «Бабьем царстве»: «Доктора врут, — сказал бухгалтер; все засмеялись. — Ты не верь им, — продолжал он, польщенный этим смехом. — В прошлом году, в посту, из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову, так что мозг видать было, и доктор сказал, что помрет; одначе, до сих пор жив и работает, только после этой штуки заикаться стал.» А вот альянс квалифицированного медика и грамотного бухгалтера может, например, без особого труда разобраться в обоснованности тех или иных расходов медучреждения или даже целого министерства здравоохранения.

На самом деле, весьма похожая технология достаточно успешно используется в медийном бизнесе. В редакциях газет у каждого журналиста обычно есть специализация. Например, в моей любимой газете «КоммерсантЪ» в финансовой группе были специалисты по каждому из ключевых направлений – банки, пенсионные фонды, страховщики, аудиторы. При этом если возникала необходимость написать о том, как Икс-банк вложился в производство чайников, то к работе кроме банковского корреспондента, который объяснит выгодность или невыгодность инвестстратегии банка, обязательно привлекали человека из отдела бизнеса, чтобы понять, зачем это потребовалось бизнесу, а возможно еще и из отдела потребительского рынка, чтобы понять, как изменится ситуация на рынке.

Сегодня, когда каждый из нас превратился в «человека медийного» подобные коллективные системы проверки информации становятся не только желательными, но и необходимыми.

Мы с коллегами из Центра медиапрактик ВШЭ смоделировали типичную ситуацию. Представим средних размеров предприятие, в котором PR-подразделения либо нет, либо представлено одним человеком, который и прессу мониторит, и рекламу рассылает, и еще помощником руководителя работает.

9.00. Издание Y публикует информацию о том, что готов законопроект, вводящий принципиально новое регулирование большей части продукции предприятия. Эту новость подхватывают другие издания, заголовки становятся все более яркими и выглядят уже как принятое решение. В итоге – большая головная боль у руководства предприятия, поскольку новации предполагают внесение существенных корректив в работу, и неврозов некоторых сотрудников, которые боятся остаться безработными.

12.00. В издании Z появляется материал о возможном отзыве лицензии у банка, в котором в числе прочих обслуживается и наше предприятие, в том числе и по зарплатному проекту. Многие сотрудники держат там сбережения. Работа предприятия застопоривается, поскольку сотрудники либо обсуждают угрозу, либо уже встают в очередь к банкоматам, чтобы спасти свои деньги.

14.00. Сотруднице бухгалтерии приходит повестка на допрос в СК. Выясняется, что в свободное (а то и в рабочее) время она делится новостями в довольно популярном чате. И недавно поделилась слухом о возможных карантинных мерах. Правоохранительные органы оценили эту информацию как распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации», что создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. И теперь даме в лучшем случае «светит» административная ответственность, в худшем - ст.207.1 УК РФ.

В итоге, на каждом уровне предприятия сотрудники паникуют. Работники беспокоятся о своих сбережениях, менеджеры и работодатели сталкиваются со снижением эффективности работы своих подчиненных. И все эти трудности связаны прежде всего с вызовами современного информационного общества. И если разобраться, то выяснится, что все совсем не так страшно. Просто сотрудники предприятия стали жертвами фейк-ньюс.

Руководство компании могло бы довольно быстро выяснить, что источником информации об изменении правил игры стало заявление эксперта, который только предположил возможность принятия соответствующих мер. Собственно говоря, окончательного решения пока нет, возможно его и не будет. Вопрос безусловно требует изучения и консультаций с коллегами по рынку, но поспешных действий предпринимать не надо. Точно также лицензия у банка пока не отозвана, больше того, через несколько часов кредитная организация выпускает опровержение со свежими цифрами проаудированной отчетности. А попавший впросак барышне надо было тщательнее проверить информацию ДО того, как делиться ей в форуме.

Но чтобы все это понять, необходим фактчекинг, как система верификации и сертификации поступающей информации.

Нельзя больше уповать на слова «по телевизору сказали», «в газете написали», «в интернете прочитали». Необходимо четко понимать происхождение информации– кто, что, откуда, когда. И по возможности зачем. Использование сведений из непроверенного источника сегодня можно сравнить с поеданием подобранного на мостовой бутерброда.

Конечно, ни один человек сегодня не в состоянии освоить и проверить всю информацию, даже если отобрал только самые актуальные темы, поступившие из проверенных годами источников. Выход – создание неформального круга экспертов, которые на основе взаимной коммуникации и, возможно, полярных точек зрения смогут сформировать механизм постоянной проверки актуальных фактов. Вы эксперт в области бухучета, а ваш коллега блестяще английский язык, а ваши общие знакомые сведущи в вирусологии. Каждый может делиться знаниями по той теме, в которой чувствует себя профессионалом. Платформа в данном случае не так важна, важна установка на профессионализм и доверие.

По сути дела, это принцип работы редакции, с той только разницей, что структура строится не по вертикали, а по горизонтали. Тут нет руководителей и нет подчиненных, только единомышленники.

Кстати, у работников финансовых служб в таких неформальных системах факт-чекинга может быть особая роль. Помните, как у Чехова в повести «Три года»? «В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было, и из книг, которые вел конторщик, ничего нельзя было понять». Именно педантичность и дотошность делает бухгалтера идеальным модератором таких систем.