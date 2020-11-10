Почему сейчас важно следить за тем, что вы пишете в своих соцсетях. Особенно, бухгалтеру

Знакомые рассказали уникальную историю. На корпоративе в честь дня рождения компании главный бухгалтер сошелся врукопашную с аудитором. При этом до того дня главбух имел репутацию спокойнейшего человека, которого невозможно вывести из себя. А аудитор был приглашенным гостем и другом того самого бухгалтера. И вот в разгар застолья они не сошлись во мнении относительно проводки какой-то операции. Спорили до хрипоты, а когда аргументы закончились, перешли на личности — сошлись в кулачном бою.

Показывали даже видео, говорят, оно и во всемирную сеть попало. Но поскольку телесных повреждений зафиксировано не было, и друзья на утро помирились, никого по итогам увольнять не стали...

Собственно, уникальность истории в том, что в центре — фигура главбуха. Во-вторых, в том, что после драки никого не уволили, хотя история явно не на пользу имиджу компании. И в-третьих, в том, что руководство мудро решило историю не раздувать, а замять.

Репутация ушла в сеть

На излете октября аналитики Deloitte обнародовали очередной, уже 6 по счету, ежегодный доклад «Медиапотребление в России». Главный вывод был предсказуем — на фоне коронавирусных ограничений люди стали гораздо чаще заходить в Интернет. Индекс медиаактивности, рассчитываемый по формуле баланса (доля тех, кто чаще стал заходить во всемирную сеть, — доля тех, кто стал заходить реже), рванул вверх аж на 23%.

Из прочих важных цифр... В пятерке самых популярных целей захода в интернет — поиск определенной информации (98% опрошенных), проверка новостей в соцсетях (94%) и дружеское, неформальное общение (92%). При этом соцсети и блоги вышли на третье место среди источников получения информации (новости здесь получает уже практически каждый второй — 40% опрошенных). И эта доля, несомненно, будет расти. Дело в том, что молодая аудитория называет соцсети и блоги в качестве одного из двух ключевых источников получения новостей (67% в возрастной группе 14-24 и 50% в группе 25-34 лет).

Собственно, это то самое будущее, которые на пороге дома каждого бухгалтера, аудитора, да вообще любого человека. Все больше информации мы черпаем из соцсетей. Потенциальные покупатели ищут там отзывы о продавцах, бизнесмены — о контрагентах, работодатели — о подчиненных.

К примеру, знакомые адвокаты рассказывают, как при помощи социальных сетей вывели на чистую воду гендира и главбушку и смогли привлечь их к субсидиарной ответственности. Дело в том, что в тот самый момент, как дамы божились, что компания — банкрот, в их соцсетях появились фото с новыми «крутыми» автомобилями. Фото из соцсетей стали доказательством в суде.

Язык твой — враг твой

Нередко по аккаунту одного сотрудника судят о всей организации. Просочившаяся в соцсети информация о корпоративном споре внутри компании практически в 100% случаев остановит потенциального инвестора. Гораздо чаще мы видимо сюжеты попроще. Истории неаккуратного или даже неадекватного поведения в соцсетях появляются с завидной частотой.

Прошлой зимой на Сахалине прогремела история медсестры, фотографировавшейся на фоне пациентов реанимационного отделения. А в Нижнем Тагиле другая медработница без стеснения складывала «козу» и позировала на фоне пациента на операционном столе, которому уже сделан хирургический разрез.

Нужны еще примеры? Пожалуйста! Бортпроводница Татьяна Козленко, которая разместила фото со средним пальцем на фоне сидящих в салоне самолета пассажирам. (Сама девушка позднее утверждала, что фото не ее.)

Во всех этих случаях работодатели не без основания подозревали, что, казалось бы, личные посты работников в соцсетях вредят имиджу всей компаний.

Каждый из нас — независимо от личных желаний — превращается в медиа, перерабатывая гигантские объемы цифровой информации и транслируя ту или иную информацию в окружающий мир. Конечно, это происходит только в том случае, если у вас есть хотя бы один аккаунт в соцсетях или хотя бы один мессенджер на смартфоне. (Согласно тому же исследованию Deloitte, на телефоне среднестатистического россиянина установлено 4 мессенджера.)

При этом надо иметь в виду, что никакого личного пространства в соцсетях у вас не осталось. Все, что пишется и публикуется на странице соцсети (даже если она «только для друзей») сохраняется на веки вечные и становится доступно любопытствующим. А их не мало.

Если вы меняете работу, то ваш аккаунт как минимум посмотрят кадровики потенциальных работодателей. У хедхантеров поиск и анализ аккаунтов потенциальных сотрудников уже записан во всех протоколах работы. Кроме того, если организация мало-мальски крупная, а должность у вас — руководящая, то ваш аккаунт к тому же попадет в поле зрения безопасников. А возможно, и пиарщиков. Ибо личный блог — еще и канал рекламы (или анти-рекламы) работодателя.

Запрещать или обучать?

В такой ситуации есть большой искус взять да запретить сотрудникам ходить в соцсети. Хотя бы с рабочих компьютеров. Некоторые работодатели так и поступают. Одни накладывают табу на сайты знакомств, другие — на все соцсети. Однако, очевидно, что это не выход. Расстроенный запретом человек может вечером со своего домашнего компьютера рассказать гораздо больше гадостей про свою работу.

Выход, скорее всего — в обучении. Стоит, вероятно, объяснять подчиненным, какой вред и им самим, и их компании может нанести неосторожное поведение в сети. К примеру, объяснять, что утечка всего 20% информации в 60% случаев ведет к разорению компании. Как говорят специалисты по кибербезопасности, сегодня злоумышленники тщательно изучают соцсети потенциальных жертв, выуживая необходимую информацию. Например, если человек увлекается горными лыжами, ему могут отправить по электронной почте ссылку на вредоносное ПО под видом линка на аренду отеля на новогодние каникулы. Очевидно, об этом надо говорить.

Недавно руководство по жизни в соцсетях выпустила для своих сотрудников корпорация BBC. На мой взгляд, многие позиции актуальны и для нежурналистов.