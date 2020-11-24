Пять причин бухгалтеру завести блог

Ноябрьские праздники бухгалтеров (международный, российский и московский дни бухгалтера) — хороший повод задуматься тем, у кого еще нет блога. И изменить свою жизнь к лучшему.

Нет, я не о том, чтобы менять профессию бухгалтера или даже место работы, если вам хорошо на своем месте сегодня и сейчас. (Хотя американцы и уверяют: новую работу надо искать как раз тогда, когда у тебя все хорошо. Потому что это позволяет неспешно перебирать вакансии и оценивать их.) Просто на мой взгляд, свой блог — это новые (ну, или хотя бы дополнительные) возможности для бухгалтера.

Итак, вот мои пять резонов завести блог.

Решать свои нефинансовые проблемы

Все проблемы нашей жизни — и личные, и производственные — так или иначе решаются в кругу нашего общения. Просто социальные сети позволяют этот круг расширить. И одномоментно обратиться за помощью или советом ко всем, а не перебирать по одному телефоны знакомых и друзей.

Простой пример. Вам потребовался в бухгалтерию новый сотрудник. Понятно, что эйчары вам кандидата найдут. Вот только будет ли он профессионален — трудно определить на глаз. А насколько он будет коммуникабелен, не станет ли он организовывать заговоры и склочничать?! Очевидно, что личные рекомендации кого-то из знакомых — лучшая страховка от такого рода неожиданностей.

Точно также в сложной ситуации, когда, например, надо найти хорошего врача или опытного ремонтника, мы больше доверяем советам знакомых, нежели объявлениям на подъезде или в газете. И рекомендация школьной подруги не сопоставима по ценности с отзывом неизвестного мне человека.

Все это можно быстро получить в соцсети, если у тебя в друзьях — все те, кого ты знаешь и чьему мнению доверяешь.

Приумножать финансовые активы

В соцсетях я подписан на несколько профессиональных сообществ. В итоге, объявления о поисках сотрудников или предложения о подработке я получаю едва ли не каждый день. Это действительно очень удобно, поскольку зачастую спрашивают о разовой работе на определенную дату. И ты можешь также оперативно решить, есть у тебя время и желание заработать. И если да — откликнуться.

Есть и другой вариант поведения в соцсети — развивать тематический блог, посвященные вашему увлечению. Довольно много людей сегодня «для души» создают украшения из бижутерии, что-то вяжут, разводят собак или кошек и т.д. Самым настойчивым удается превратить свое хобби в источник дополнительных доходов. К примеру, если тебе нравится разводить цветы и этим занимаешься для души, почему бы не продавать свои «излишки»?!

На одной из моих работ у моего водителя было редкое хобби — он делал солдатиков. При этом он добивался полного сходства не только в самом костюме, но и в материалах, из которых они были сделаны. К сожалению, в те годы еще не было соцсетей, а то бы он точно озолотился. Его работы получали призы на международных форумах...

Обмениваться профессиональными новостями

Знакомый аудитор создал в Telegram группу для своих клиентов. И регулярно выкладывает там новости о тех новациях, которые его знакомым надо будет учесть в работе. Рассказывает, что за короткий срок число подписчиков перевалило за сотню. Причем в подписчики просится все больше потенциальных клиентов.

Таким образом, блог может стать хорошим инструментом повышения лояльности клиентов и завоевания новой аудитории. А может стать и площадкой для профессионального общения. Этаким советом неэкономической взаимопомощи или клубом главбухов.

Столкнувшись со сложным кейсом на работе, вы спрашиваете коллег об их опыте. И часто оказывается, что у кого-то уже есть опыт решения проблемы. А даже если и нет, то «коллективный разум» быстро находит оптимальный вариант.

Также полезны такие блоги для фактчекинга, проверки правильности тех или иных сведений.

Саморазвитие и общение

Человеческое общение еще Экзюпери называл «роскошью», а сегодня оно лишь выросло в цене. Просто потому, что жизнь ускорилась. И вот уже нет ни времени, ни желания звонить кому-то. Да и сами телефонные звонки оказались вытеснены разного рода мессенджерами.

Так что обзаводитесь блогом и общайтесь с теми, кто когда-то «потерялся»! И не думайте, что это праздное время препровождение. Общаясь, вы не только «прокачиваете» свои коммуникативные навыки, но и получаете информацию. Сделайте так, чтобы это была полезная информация, чтобы она заставляла вас узнавать что-то новое.

Сегодня один из самых распространенных форматов постов примерно такой: «Друзья, посоветуйте, что посмотреть/почитать...» Таким нехитрым методом экспертного опроса можно на месяцы вперед обеспечить себя полезным чтением или приятным просмотром фильмов.

Личный бренд

Как ни удивительно, личный бренд есть у каждого. Просто свое реноме в глазах окружающих мы не всегда верно оцениваем. Также как и размер аудитории, в которой вы хорошо известны. При этом в разных аудиториях вы можете иметь различные бренды. Для кого-то вы — Катина мама, а для кого-то — главбух МарьИванна и «та еще стерва».

При этом важно помнить, что свой бренд никогда не поздно начать строить. Или постепенно менять его на более позитивный. Если на работе вас считают нелюдимом, то открытый блог быстро позволит улучшить репутацию.

Но главное, ваш блог — это возможность демонстрировать свои знания, свою компетентность. Знакомая юрист рассказывала историю. Она в блоге прокомментировала некую налоговую новацию. На пост обратил внимание журналист. Обратил внимание, потому что оценка моей знакомой диаметрально разошлась с комментариями других юристов. После того, как через неделю выяснилось, что моя приятельница была права, она стала «дежурным комментатором» всех налоговых тем этой газеты.

Не пытайтесь придумать себе «уникальность». Просто рассказывайте о том, в чем вы хорошо разбираетесь. Этого достаточно, чтобы окружающие, в том числе и работодатели, воспринимали вас как профессионала и ценили по достоинству.

А еще неплохо думать о будущем. Чем больше мы о нем думаем, тем лучше к нему подготовлены. А это значит, что тем более успешными мы в нем будем.

Кстати, согласно исследованию ВЦИОМа, сегодня каждый третий (35% опрошенных) считает, что блогер — это профессия будущего. А каждый седьмой (14%) хотел бы, что его дети или внуки выбрали эту стезю.